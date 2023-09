Mel Maia levanta a camiseta e exibe barriga sarada na academia

Focada nos treinos, atriz Mel Maia levanta a camisa e ostenta abdômen torneado

A atriz Mel Maia ostentou sua boa forma em mais um registro de um dia na academia. Nesta terça-feira, 19, a famosa se exercitou no local e após realizar uma aula de luta, ela posou para um clique no espelho.

Levantando a camiseta, a artista, que estava no ar na novela das sete, Vai Na Fé, exibiu sua barriga torneada. Pegando pesado na atividade física, principalmente na musculação, a jovem mostrou seus resultados.

No clique feito no espelho, Mel Maia apareceu acompanhada o professor, com quem ela fez a aula. É bom lembrar que ela está solteira após o anúncio do fim do relacionamento com o funkeiro MC Daniel.

Dias depois do fim do namoro, a artista falou sobre ter ansiedade e estar com insônia. "Já tem uns dias que eu to sofrendo de insônia e eu fico rolando na cama e não consigo dormir por mais que eu esteja muito cansada... não consigo, acho que é ansiedade. Que saco... isso atrapalha tanto a vida de tanta gente", lamentou ela em um trecho.

Mel Maia após fim de Vai Na Fé

Nas últimas semanas, após o fim de Vai Na Fé, Mel Maia aproveitou a conclusão de seu trabalho na novela das sete para viajar. Ela foi com as amigas para Paris, na França, onde adquiriu itens de luxo. Depois, ela fez companhia para MC Daniel nos EUA.

Vale lembrar que Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2022 após rumores sobre a proximidade deles. Porém, o relacionamento entrou em crise em junho e os dois se separaram. Algumas semanas depois, eles voltaram a ser vistos juntos em encontros com os amigos. A reconciliação só foi confirmada quando eles apareceram trocando beijos em uma viagem para os Estados Unidos. Contudo, eles acabaram decidindo pelo término no início de setembro.