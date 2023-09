Mel Maia desabafa e revela problema de sua intimidade: ''To sofrendo''

Após término, Mel Maia desabafa e revela dificuldade em sua rotina noturna

A atriz Mel Maia fez um desabafo com os seguidores na madrugada desta segunda-feira, 04, ao encarar um problema em sua rotina. A artista, que estava no ar em Vai Na Fé, falou sobre ter ansiedade e estar com insônia.

Sem conseguir dormir, a famosa, que acabou o namoro com MC Daniel recentemente, falou sobre estar com problema parar dormir e se sentir melhor ao estar com amigos e pessoas queridas. A artista aproveitou o momento para compartilhar sua experiência com outras pessoas que sofrem com a mesma questão.

"Já tem uns dias que eu to sofrendo de insônia e eu fico rolando na cama e não consigo dormir por mais que eu esteja muito cansada... não consigo, acho que é ansiedade", comentou ela ao dizer que fica melhor na companhia de pessoas queridas. "Que saco... isso atrapalha tanto a vida de tanta gente", lamentou.

"Quando eu to com meus amigos, as pessoas que eu amo, minha ansiedade parece que vai embora, é muito importante ter essa relação com os amigos, faz muito bem pra saúde mental", declarou ela sobre não se sentir mais culpada ao querer sair e curtir o tempo livre.

Ainda nos últimos dias, Mel Maia chamou a atenção ao surgir pronta para tomar sol. De biquíni, ela ostentou suas curvas saradas com óleo para renovar o bronzeado e deixou escapar sua maquinha.

Um dia após confirmar término, MC Daniel nega traição

Nesta quarta-feira, logo após seu término de namoro com Mel Maia, MC Daniel foi convidado a participar do PodDelas. Em conversa com as apresentadoras Boo Unzueta e Tata Estaniecki, o funkeiro relembrou os boatos de traição e negou todos os rumores. "Eu não sou capaz de trair ninguém", afirmou.

"Eu fui criado de uma forma que isso para mim é falta de caráter. Eu ficava bravo quando saia algo do tipo: 'Daniel fez algo'. Me incomodava mentiras que feriam minha honra como homem, minha educação. Quem sou eu para minha família, meus amigos. Se eu tenho um relacionamento ou não, eu acho isso muito errado. Uma pessoa que é capaz de trair uma pessoa que dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa", confessou.

O artista perguntou às entrevistadoras se quem ama é capaz de trair. "Falta de caráter", disparou. "Relacionamento é um bagulho muito doido. Relacionamento é uma escolha diária. Você vai escolher amar aquela pessoa. A paixão dura de um à dois anos. O amor é uma escolha. Você escolhe amar aquela pessoa, aceitar os defeitos daquela pessoa. Ceder."