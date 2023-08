MC Daniel se pronuncia sobre o fim do namoro com Mel Maia

"Desejo que ela seja feliz", afirmou MC Daniel ao falar sobre o término com a atriz Mel Maia

MC Daniel usou as redes sociais para falar sobre o fim de seu namoro com Mel Maia. O cantor se pronunciou nos Stories do Instagram nesta terça-feira, 29, após a atriz confirmar que eles não estão mais juntos.

Na mensagem, o artista falou sobre o carinho e respeito que tem pela agora ex-namorada e sua família, e ressaltou que segue torcendo para que ela seja feliz. Ele também agradeceu os fãs que sempre os respeitaram e os apoiaram.

"Minha família. Venho informar a todos vocês que o meu relacionamento com a Melissa chegou ao fim. Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e ela por mim e queremos o bem um do outro. A todos que tem um carinho por nós. Obrigado de coração. Agora seguimos caminhos diferentes, obrigado por nos respeitarem. Que Deus continue nos abençoando", escreveu ele, que estava com a atriz desde o fim de 2022.

Os rumores sobre o término entre Daniel e Mel começou após a atriz não comparecer à festa de aniversário do artista no último domingo, 27, quando ele completou 25 anos. Ela também não postou nenhuma homenagem nas redes sociais.

Depois dos fãs do casal ficarem intrigados, Mel decidiu confirmar o fim do relacionamento. "Oi, galera! Eu venho aqui porque temos uma relação muito transparente. E sinto que eu precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim! Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos, Mel", escreveu a artista.

Essa não é a primeira vez que os dois terminam. Após boatos de crise, eles se separaram em junho. Mas eles ficaram poucas semanas separados, e após serem flagrados juntos em encontros com os amigos, os dois viajaram para os Estados Unidos e animaram os fãs ao surgirem aos beijos durante um passeio.

