De férias, Mel Maia esbanja beleza deslumbrante na piscina

Atriz Mel Maia esbanja curvas esculturais ao se refrescar em piscina de mansão na Califórnia, nos EUA

A atriz Mel Maia esbanjou beleza em novas fotos em sua rede social. Curtindo férias após o fim das gravações de Vai Na Fé, novela das sete, a famosa surgiu deslumbrante ao se refrescar em uma piscina de uma mansão na Califórnia, nos EUA.

Brincando com uma boia, a artista fez várias poses e ostentou suas curvas esculturais ao apostar em um maiô com aberturas. Na legenda, a global colocou o horário em que foram tirados os cliques.

Nos comentários, Mel Maia recebeu vários elogios. "Lindíssima", admiraram os fãs. "Daniel, cuida bem dessa mulher", escreveram os internautas após a famosa reatar o namoro MC Daniel.

Vale lembrar que, após dois meses distantes,Mel Maia e MC Daniel voltaram a ser vistos em um climinha apaixonado. Os dois estão passando alguns dias juntinhos nos Estados Unidos, local onde o funkeiro tem feito alguns shows de sua turnê.

Apesar de não terem confirmado que reataram o namoro, os dois têm compartilhado diversos momentos no maior romance e até feito declarações públicas. Em alguns cliques, eles chegaram a aparecer de mãos dadas.

Em uma publicação no Instagram, Mel não escondeu que estava mega envolvida com o cantor e reforçou o quanto está apaixonada. "Imagina a cria? Num da a gente não se desgruda", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

POR QUE MEL MAIA E DANIEL TERMINARAM?

O namoro entre Mel e Daniel chegou ao fim após surgirem boatos envolvendo uma suposta traição do funkeiro e até mesmo brigas. Na época, ele teria curtido fotos de uma mulher no Instagram, o que gerou uma série de comentários críticos.

Em meio às especulações do término, o jornalista Leo Dias revelou que Daniel tinha ciúmes das cenas românticas de Mel na novela Vai na Fé, ficando desconfortável com ela beijando outros rapazes.

"O Daniel é famoso há um ano, então ele não sabe lidar nem com a imprensa e, muito provavelmente, nem com a relação da Mel com o seu trabalho. (...) Eles acabaram se distanciando. Por conta da novela, ela tem que trabalhar muito no Rio", disse o colunista no programa Fofocalizando, do SBT.

Na época, o cantor veio a público negar os rumores e confessou que estava vivendo um momento delicado em sua vida. "Meu Deus do céu 😨 Nunca que eu faria isso", disse ele.

"Vou me reerguer, quero que ninguém tenha dó de mim porque eu passei por isso minha vida inteira, mentiras e pessoas tentando me forjar. Vou passar por isso. Não fiz nada para merecer. Deus mostra quem não gosta de mim", declarou.