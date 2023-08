Simone Mendes combina look com a família para celebrar aniversário do filho

O filho mais velho de Simone Mendes ganhou uma festa de luxuosa para comemorar seu aniversario de nove anos

Simone Mendes e a família combinou o look para comemorar o aniversário de Henry, que completou nove anos de vida nesta quinta-feira, 3, e ganhou uma festa temática luxuosa para comemorar a data especial.

Para comemorar o aniversário do primogênito, a cantora e o marido, o empresário Kaká Diniz, organizaram um festão em São Paulo, que teve como tema carros esportivos. O casal, o aniversariante e a filha caçula, Zaya, de dois anos, chegaram ao local vestidos como pilotos de automobilismo.

Kaká e Henry optaram por um macacão azul com detalhes branco e vermelho. Já Simone e a herdeira usaram um macacão preto, branco e vermelho. Irmã de Simaria Mendes completou o look com uma bota de salto alto, brinco de argola e deixou os fios preso de rabo de cavalo.

A festa de Henry contou com vários carros espalhados pelo local, incluindo na entrada. Além disso, o bolo e os docinhos personalizados da comemoração foi colocado em uma mesa com o formato de roda. A responsável pela decoração foi Andrea Guimarães. Veja a decoração!

Fotos: Leo Franco/AgNews

Simone fala sobre cachê após fim da dupla com a irmã

A cantora Simone Mendes confessou que está bastante satisfeita com o cachê que vem recebendo por suas apresentações solo. A sertaneja foi questionado sobre os valores após o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, e deixou claro que o valor está ótimo.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, do SBT, a artista contou que seu cachê melhorou consideravelmente. "Seu cachê aumentou muito este ano, né?", questionou o jornalista. "Com a Glória de Deus, tem que dar uma melhorada. [Aumentou] um bocado. Ficou ótimo", respondeu a esposa do empresário Kaká Diniz.