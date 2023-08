Simone Mendes fala sobre seu cachê após fim da dupla com Simaria

A cantora Simone Mendes confessou que seu cachê "ficou ótimo" após o fim da dupla com sua irmã

A cantora Simone Mendes confessou que está bastante satisfeita com o cachê que vem recebendo por suas apresentações solo. A sertaneja foi questionado sobre os valores após o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, e deixou claro que o valor está ótimo.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, do SBT, a artista falou sobre sua carreira, e mesmo sem revelar exatamente o quanto está ganhando por seus shows, deixou claro que melhorou consideravelmente.

"Seu cachê aumentou muito este ano, né?", questionou o jornalista. "Com a Glória de Deus, tem que dar uma melhorada. [Aumentou] um bocado. Ficou ótimo" , respondeu a esposa do empresário Kaká Diniz.

Em outra entrevista ao programa, Simone avaliou a carreira solo. "Eu sempre falei que eu tive a experiência de fazer isso quando minha irmã adoecia. Eu acredito que ali já era uma preparação, que Deus já estava fazendo. Eu acredito que tudo tem a mão de Deus. Agora é tranquilo. Eu não consigo mais olhar para o lado e me sentir só. O público me abraçou, me colocou no colo. É só felicidade, todo mundo está feliz, eu estou feliz, e ela está feliz", falou ela.

Aniversário do filho

O filho da cantora Simone Mendes com o empresário Kaká Diniz, Henry Diniz, está fazendo aniversário. Nesta quinta-feira, 03, a sertaneja e o amado fizeram declarações para o herdeiro mais velho. Na rede social, eles publicaram cliques cheios de amor ao lado do primogênito, que completou nove anos, e prestaram belas homenagens.

"Hoje é dia do primeiro amor da minha vida. Meu filho, através de você eu recebi uma das maiores bênçãos. Um filho querido, dedicado, com um coração de ouro e carinhoso; você é o meu sonho realizado, minha alegria, meu amor eterno. Agradeço todos os dias ao Senhor, e a Ele peço que o cuide, proteja na minha ausência. Feliz aniversário, meu amor! Te amo", escreveu a famosa. O esposo dela também fez uma longa declaração. Confira!