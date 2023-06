Separados, Jesus Luz e Carol Ramiro comemoram aniversário da filha com festa temática

Jesus Luz e Carol Ramiro se reuniram para comemorar o aniversário de sete anos da filha, Malena

Separados desde junho do ano passado, Jesus Luz e Carol Ramiro se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Malena. A menina, que completou sete anos nesta quinta-feira, 29, ganhou uma festa temática para celebrar o novo ciclo.

O evento aconteceu em um shopping de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oste do Rio de Janeiro, com o tema Wandinha, e contou com vários balões preto e roxo. Para a festa, o modelo, a DJ e a aniversariante surgiram com looks que remetem aos personagens da série.

Em junho do ano passado, Carol usou as redes sociais para comunicar o fim de seu relacionamento com Jesus Luz. "[...] Eu e Jesus não estamos mais juntos como casal, mas nesses 7 anos de união construímos uma família linda, que é nosso maior bem e preciosidade. Nossa história foi pautada por momentos muito felizes e muito amor, e vai continuar sendo assim, só que agora trilhando caminhos diferentes, com a certeza de que nossa união é eterna: sempre fomos e sempre seremos muito amigos...", disse ela em um trecho da publicação.

A DJ não assumiu nenhum relacionamento desde então. Já o modelo, começou a namorar Aline Campos. Em janeiro deste ano, eles terminaram o relacionamento após sete meses juntos. Em março, reataram o romance, mas terminaram novamente pouco tempo depois.

Confira as fotos de Jesus e Carol no aniversário da filha:

Jesus Luz e Carol Ramiro na festa de aniversário da filha, Malena - Fotos: Edson Aipim/AgNews

Homenagem de aniversário

O modelo Jesus Luz iniciou o dia enchendo seu feed de amor ao dividir uma série de fotos fofíssimas na companhia da filha, Malena, que está comemorando o aniversário de 7 anos nesta quinta-feira, 29. Completamente derretido pela nova fase da herdeira, ele fez uma linda declaração e celebrou a data especial em suas redes sociais. Nas imagens, a garotinha esbanja beleza e fofura ao posar agarradinha com o pai.

"Malena, minha filha amada, que você seja abençoada nesse dia tão especial que é o seu aniversário! Cada momento com você é uma dádiva, e poder ver você crescer é a melhor forma de Deus dizer que me ama! Você não tem luz só no nome, você é a própria luz que guia meus passos para o amor. Feliz aniversário, Malenix!", declarou ele.