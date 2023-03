Aline Campos anuncia término definitivo de relacionamento com Jesus Luz

Atriz e ex-bailarina do Faustão Aline Campos e modelo Jesus Luz terminaram por breve momento antes de voltar

A modelo e atriz Aline Campos (35) anunciou que ela e o modelo Jesus Luz (36) colocaram um ponto final definitivo na relação. O ex-casal chegou a voltar depois de terminar anteriormente, tentando dar mais uma chance ao relacionamento, porém, escolheram seguir como amigos.

“Na verdade, nós nunca voltamos, nos reconectamos, sem rótulos, para tentarmos ajeitar o que antes nós não estávamos conseguindo”, revelou a modelo, durante uma entrevista ao colunista de fofocas Leo Dias, do portal Metrópoles. “Escolhemos mais uma vez seguir como amigos”, completou.

Já nesta sexta-feira, 31, a modelo compartilhou um grande desabafo em suas redes sociais, falando sobre como gosta de passar um tempo sozinha. “Como você se sente na sua própria companhia? Você tem se percebido? Ou reconhece que tem vivido num fluxo automático e, consequentemente, de fuga da conexão com o seu silêncio interior? Depois que comecei a praticar essa conexão, tudo mudou! A forma como enxergo o mundo ilimitou minhas possibilidades, sincronizou o querer com o poder, alinhou pensamentos com atitudes e, consequentemente, estabelece no meu viver leveza, paz, harmonia, aceitação e muita cura diária! Reflita! Esteja mais sozinho com você!”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Campos (@soualinecampos)



Jesus Luz reata namoro com Aline Campos e descarta relação aberta:

No último sábado, 18, Aline Campos e Jesus Luz revelaram que decidiram dar mais uma chance ao amor. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o casal detalhou como tem sido esse novo momento no relacionamento. Segundo Aline, o período em que eles estiveram separados foi importante para eles reajustarem alguns detalhes antes de se reconectarem. "Estamos nos reconectando de uma forma especial, leve, sem rótulos e só deixando fluir o amor que a gente tem. Esse término foi muito importante para a gente rever alguns pontos que precisavam ser ajustados e hoje eu acredito que, com tudo o que a gente viveu separado, a gente se sente mais preparado para estar vivendo nosso amor, independente do rótulo que ele tenha", declarou.