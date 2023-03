Jesus Luz reata namoro com Aline Campos e descarta relação aberta: "Eu, heim?"

Aline Campos e Jesus Luz foram vistos juntos pela primeira vez após término em evento no Rio de Janeiro

Aline Campos (35) e Jesus Luz (36) decidiram dar mais uma oportunidade ao amor. Neste sábado, 18, eles apareceram publicamente pela primeira vez após o término que aconteceu em janeiro deste ano. Apaixonados, eles curtiram um evento realizado no LSH Hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o casal detalhou como tem sido esse novo momento no relacionamento. Segundo Aline, o período em que eles estiveram separados foi importante para eles reajustarem alguns detalhes.

" Estamos nos reconectando de uma forma especial, leve, sem rótulos e só deixando fluir o amor que a gente tem . Esse término foi muito importante para a gente rever alguns pontos que precisavam ser ajustados e hoje eu acredito que, com tudo o que a gente viveu separado, a gente se sente mais preparado para estar vivendo nosso amor, independente do rótulo que ele tenha", declarou.

Jesus também não escondeu o quanto estava feliz com o retorno do namoro. "A gente sempre se amou muito e a gente está vivendo algo muito especial agora, sem rótulos e curtindo o presente" , disse.

Questionado se agora eles iriam apostar em um relacionamento aberto, Jesus foi direto: "Não! Eu, heim?". Aline também deixou claro que o retorno do casal é focando no amor e no conforto de ambos.

"Quando a gente ama, a gente não quer mais ficar com outra pessoa e nem consegue imaginar a outra pessoa com alguém. Sem rótulos significa que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente está vivendo um presente e o presente está sendo muito bom ", afirmou a modelo.

Em janeiro, Aline afirmou que o término com Jesus não teve um motivo concreto e que os dois apenas estavam tendo divergências quanto a rotina do casal. Além disso, ela garantiu que o amor entre eles permanecia muito forte.

"Eu tô bem. Triste, é claro, porque terminamos nos amando e sem nenhum motivo especial, mas por não estarmos conseguindo contornar algumas adversidades, coisa muito comum entre casais. Mas hoje acredito e Jesus também, que por mais que se tenha muito amor, é preciso colocar na balança sempre pra entender se ta valendo à pena ou não", contou ela ao Gshow.