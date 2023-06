Filha de Jesus Luz impressiona com beleza em cliques inéditos: “Como é linda”

Filha do modelo Jesus Luz, Malena, completa 7 anos e beleza e rouba a cena em fotos raras com o pai; confira

O modelo Jesus Luz iniciou o dia enchendo seu seu feed de amor ao dividir uma série de fotos fofíssimas na companhia da filha! Acontece que Malena, de seu casamento com a DJ Carol Ramiro, está comemorando o aniversário de 7 anos, nesta quinta-feira, 29.

Completamente derretido pela nova fase da herdeira, o ex-namorado da modelo Aline Campos, fez uma linda declaração e celebrou a data especial em suas redes sociais. Nas imagens, a garotinha esbanja beleza e fofura ao posar agarradinha com o pai. Além disso, a semelhança e o belo sorriso de Malena chamou atenção dos fãs.

"Malena, minha filha amada, que você seja abençoada nesse dia tão especial que é o seu aniversário! Cada momento com você é uma dádiva, e poder ver você crescer é a melhor forma de Deus dizer que me ama! Você não tem luz só no nome, você é a própria luz que guia meus passos para o amor. Feliz aniversário, Malenix!", declarou ele.

Encantados com a beleza de Malena, seguidores encheram a postagem de elogios e mensagens de felicitações para a aniversariante. “Parabéns pra essa lindeza”, disse um. “Feliz aniversário pra sua filha meu campeão, que Deus cubra você e toda sua família dê muitas bênçãos!”, falou outro. “Lindaaa! Tá enorme, amigo! Viva a Malena!”, apontou uma terceira. “Coisa mais linda! A cara do papai!”, observou mais uma.

Recentemente, o modelo Jesus Luz incendiou a web ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo o dia de sol em meio à natureza. Nos registros, ele aparece de sunga na cachoeira em Santa Bárbara, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JESUS LUZ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jesus Luz (@jesusluz)

SOLTEIRO

No início deste ano, Jesus Luz anunciou nas redes sociais, o término com a modelo Aline Campos após sete meses de relacionamento."7 meses de muito amor e aprendizados, mas daqui pra frente decidimos, juntos, seguir como os bons amigos que sempre fomos. Foi uma troca muito intensa, e bota intensa nisso!! Fomos tão felizes nesse tempo, literalmente colados, que os 7 meses parecem 2 anos", disseram no começo da publicação conjunta.