Sem César Tralli, Ticiane Pinheiro curte balada da irmã de Sabrina Sato

Muito animada, Ticiane Pinheiro curte festão da irmã de Sabrina Sato e mostra registros do momento

A apresentadora Ticiane Pinheiro se soltou e curtiu com muita animação a festa de aniversário da irmã de Sabrina Sato, a empresária Karina Sato. Nesta terça-feira, 26, a tia de Zoe Sato fez um festão e a loira marcou presença com seu alto astral.

Cheia de estilo, a jornalista do Hoje Em Dia apareceu sem o marido, César Tralli, que geralmente está em sua puxada jornada de trabalho na Globo. Com um copo de cerveja na mão e sambando muito, Ticiane Pinheiro mostrou seu gingado e bom humor.

"Baladinha de ontem", exibiu os registros da festa. Em outra publicação, ela fez uma homenagem de aniversário para Karina Sato. "Viva minha amiga, minha empresária, conselheira, uma pessoa do bem, inteligente, visionária, que tem o dom de encontrar solução para tudo, amiga de todos, coração gigante, super profissional, mãe, esposa, amiga… Te amo, Ka, e desejo o mundo de coisas lindas na sua vida. Saúde, amor e mtas alegrias e sucesso sempre", declarou-se a loira para a amiga.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro marcou presença na festa de 15 anos da filha de Marcos Mion. Com Rafaella Justus, a apresentadora esbanjou estilo ao apostarem em looks parecidos. O modelo usado pela jovem dividiu opiniões.

Mais um? Ticiane Pinheiro mostra outro quarto das filhas

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou nesta segunda-feira, 25, ao visitar o apartamento de Helô Pinheiro, em São Paulo, que as filhas têm um quarto na casa a avó. Com cama, escrivaninha e alguns brinquedos, o cômodo foi montado no lar da eterna Garota de Ipanema.

A esposa de César Tralli gravou um pouco do cantinho de Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4 anos, decorado com várias cores claras e uma parede com papel de borboletas, além de outra com as iniciais das garotas. Veja como é o quarto aqui.