Ticiane Pinheiro divide opiniões ao mostrar look da filha para festa: ''Não é pra idade''

Para festa de 15 anos da filha de Marcos Mion, Ticiane Pinheiro divide opiniões ao combinar look com Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos em seu feed na rede social ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus, de 14 anos, no aniversário de 15 anos da herdeira de Marcos Mion. Neste sábado, 23, ela mostrou melhor a produção que fizeram para marcar presença no evento em um hotel de luxo, em São Paulo.

Usando looks parecidos, compostos por vestidos pretos com fenda e sandálias metalizadas, mãe e filha surgiram deslumbrantes para o momento especial de Donatella Mion. Apesar de tanta beleza, a esposa de César Tralli dividiu opiniões pelo modelo escolhido para Rafa Justus, fruto do casamento que viveu com o empresário Roberto Justus.

"Minha companheira de festa. Mini me, Rafa, ontem na festa de 15 anos da Doninha", escreveu a jornalista na legenda. Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios, mas recebeu mensagens opinando sobre o look da adolescente. "Rafa tá usando roupas que não é pra sua idade", disseram. "Não é crítica, mas a roupa da Rafa poderia ser um estilo mais jovem. Mas ela é linda", falaram. "Ela está linda, mas poderia estar usando um vestido de festa elegante, mais jovial combinaria mais com a idade dela", comentaram.

Donatella Mion, filha do apresentador Marcos Mion e de Suzana Gullo, celebrou seus 15 anos com uma festa luxuosa na noite desta sexta-feira, 22, em São Paulo. O evento foi realizado em um hotel cinco estrelas da capital paulista com diárias que podem chegar à R$ 27 mil. O apresentador revelou não ter se arrependido do festão e falou sobre o momento ser mais importante que o casamento.

Veja o look de Ticiane Pinheiro e Rafa Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Aos 14 anos, Rafa Justus rebate críticas à sua aparência

A jovem Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais para rebater os comentários negativos e ofensas que recebe em seu perfil. Ela mostrou maturidade para lidar com as mensagens negativas.

Tudo começou quando um fã deu um conselho para a adolescente. “Por que não fecha seu Instagram por conta dos haters?”, questionou o seguidor. Ela respondeu que não está preocupada.

“Recebo diariamente perguntas desse tipo. A resposta é simples e direta: eu realmente não ligo para esses comentários. Eu falo assim, na cara”, começou a adolescente. “ E cá entre nós, são as pessoas que preferem perder o tempo delas para tentar cuidar da minha vida e militar sobre ela que saem perdendo, pois não ligo”, disse.

A influenciadora disse que tem uma postura diferente. “Vejo os haters (críticos) como forma de engajamento, porque se não me afeta, estão aqui por qual outro motivo? Sei que parece ser ‘fácil falar’, mas eu aprendi a simplesmente ignorar”, finalizou.