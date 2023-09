No aniversário da filha de Marcos Mion, Rafa Justus rouba a cena com fenda

Combinando com Ticiane Pinheiro, Rafa Justus rouba a cena na festa de 15 anos da filha de Marcos Mion com vestido com fenda

A filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus, Rafaella Justus, de 14 anos, caprichou no look para marcar presença na festa de 15 anos de sua amiga, Donatella Mion, a herdeira do apresentador Marcos Mion.

Para o evento de luxo - que contou com a presença de vários famosos e com um show do DJ Alok - nesta sexta-feira, 22, a jovem apostou em um vestido preto nada básico, de modelo sem alça e com uma fenda, muito semelhante ao da mãe.

Em seus stories, Ticiane Pinheiro fez alguns registros da saída noturna com a herdeira mais velha e encantou ao exibir a produção arrasadora delas para o festão. Enquanto ela fez um penteado preso, a filha foi com os cabelos soltos e joias com pedras pretas.

Além desses acessórios, Rafa Justus ainda elegeu uma carteira dourada e sandálias metalizadas. Ao chegar no local, ela posou para as fotos e logo se jogou na pista com as amigas. "Prontas para festa da Doninha", contou a apresentadora do Hoje em Dia ao postar as fotos.

Veja as fotos de Ticiane Pinheiro e Rafa Justus:

]

A jovem Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, surpreendeu os fãs ao aparecer nas redes sociais para rebater os comentários negativos e ofensas que recebe em seu perfil. Ela mostrou maturidade para lidar com as mensagens negativas.

Tudo começou quando um fã deu um conselho para a adolescente. “Por que não fecha seu Instagram por conta dos haters?”, questionou o seguidor. Ela respondeu que não está preocupada.

“Recebo diariamente perguntas desse tipo. A resposta é simples e direta: eu realmente não ligo para esses comentários. Eu falo assim, na cara”, começou a adolescente. “ E cá entre nós, são as pessoas que preferem perder o tempo delas para tentar cuidar da minha vida e militar sobre ela que saem perdendo, pois não ligo”, disse.

A influenciadora disse que tem uma postura diferente. “Vejo os haters (críticos) como forma de engajamento, porque se não me afeta, estão aqui por qual outro motivo? Sei que parece ser ‘fácil falar’, mas eu aprendi a simplesmente ignorar”, finalizou.