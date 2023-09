Filha de Marcos Mion ganha festa de 15 anos luxuosa em São Paulo

Donatela Mion, filha de Marcos Mion, fez 15 anos e ganhou uma linda festa de debutante luxuosa; confira todos os detalhes!

Na noite de sexta-feira, 22, Donatela Mion, filha de Marcos Mion, ganhou uma festa luxuosa de debutante. A menina, fruto do relacionamento entre o apresentador e Suzana Gullo, completou 15 anos nos últimos dias e celebrou em grande estilo.

Ao mostrar os detalhes da construção do evento, Mion contou mais sobre a sua decisão de dar um festão para a filha. "Alguém vai ganhar uma festa de princesa hoje. Olha isso aqui, tá a coisa mais linda do mundo. 15 anos da Donatela. Eu realmente dar um festão para ela, tipo festa de casamento, porque eu sinto, da forma que fui criado, que o pai tem dois compromissos de festa com sua filha: festa de 15 anos e o casamento", contou ele.

A festa foi realizada em um hotel chique em São Paulo e contou com todos os amigos da garota. A decoração glamourosa contou com muitas flores rosas e docinhos temáticos da série adolescente Gossip Girl. Na entrada, os convidados podiam fingir estar na capa da revista Vogue e tirar uma foto para suas redes sociais.

Na cerimônia de debutante, Donatela dançou uma valsa com o pai em um lindo vestido rosa. Ela também dançou com os irmãos Romeu, de 18 anos, e Stefano, de 13. No parabéns, a garota contou com um bolo gigante para celebrar.

Os convidados puderam curtir diversas coisas que a festa tinha a oferecer, incluindo uma grande mesa de petiscos e um bar à vontade. A decoração impecável das mesas também contou com muitas flores e louças finas para se servirem. A festa também contou com lounges, cheios de sofás e poltronas para todos curtirem.

O aniversário contou com shows incríveis para agitar a festa. Marcos Mion convidou o DJ Alok para iniciar a balada, com várias músicas animadas para a galera dançar. Em seguida, Léo Picon assumiu o palco e deu continuidade na festa. Donatela aproveitou com todas as suas amigas ao lado dos artistas.

Confira todos os detalhes da festa:

