Marcos Mion e Suzana Gullo comemoram aniversário de 15 anos da filha

Donatella completou 15 anos e ganhou uma bela homenagem de Marcos Mion e Suzana Gullo nas redes sociais

Marcos Mion e Suzana Gullo usaram as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Donatella. A menina completou 15 anos neste domingo, 17, e os papais corujas fizeram questão de homenageá-la.

O apresentador do programa 'Caldeirão', da Globo, está na Filadélfia, nos Estados Unidos, com a família, e nos Stories do Instagram ele homenageou a herdeira ao compartilhar uma foto em que ela aparece com vários balões. "#Doninha15. Amor da minha vida! Como é possível amanha tanto assim?", escreveu ele.

Marcos Mion comemora aniversário da filha - Reprodução/Instagram

Já no feed do Instagram, Suzana postou um vídeo com vários momentos de Donatella, desde quando ela era criança, e se declarou: "15 anos vivendo o maior sonho realizado da minha vida! Ser mãe de uma mini me. Filha, você é muito além do que eu sempre idealizei, você é minha obra prima, minha melhor metade , minha melhor amiga! Te amo infinito, meu amor, daria minha vida por você! Minha boneca! Happy 15!!", disse ela.

Além de Donatella, Mion e Suzana também são pais de Romeo, que completou 18 anos em junho, e de Stefano, que fez 13 em março.

Viagem com a esposa

O apresentador Marcos Mion curtiu uma viagem romântica na Itália com a esposa, Suzana Gullo, e fez uma reflexão nas redes sociais. Ao publicar um lindo clique em que aparecem brindando em uma praia, o artista aproveitou para se declarar à mulher e lamentou por terem demorado anos para encontrar um momento só para o casal, que tem três filhos, Romeo, Donatella e Stefano.

"Não façam como nós. Demoramos tempo demais para achar tempo só para a gente e só percebemos o quanto demoramos e o quanto é ruim todo esse tempo sem tempo só para a gente, quando tiramos tempo só para a gente [...]", disse o apresentador em um trecho da publicação.