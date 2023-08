Marcos Mion celebra viagem a sós com a esposa: ''Achar tempo só pra gente''

Pais de 3, apresentador Marcos Mion desabafa sobre a falta de tempo com a esposa, Suzana Gullo, e se declara em viagem romântica

O apresentador Marcos Mion está curtindo viagem romântica na Itália com a esposa, Suzana Gullo, e fez uma reflexão nas redes sociais na última quinta-feira, 10. O comandante do programa Caldeirão, da Globo,

Ao publicar um lindo clique em que aparecem brindando em uma praia, o artista aproveitou para se declarar à mulher e lamentou por terem demorado anos para encontrar um momento só para o casal, que tem três filhos, Romeo, de 18 anos, Donatella, de 14, e Stefano, de 13.

No início do post, o comunicador deu um conselho aos fãs, principalmente os casados. "Não façam como nós. Demoramos tempo demais para achar tempo só para a gente e só percebemos o quanto demoramos e o quanto é ruim todo esse tempo sem tempo só para a gente, quando tiramos tempo só para a gente", começou escrevendo.

"Filhos sempre são a prioridade. E sempre tem que ser. Mas hoje nos entreolhamos no meio de um dia delicioso de não fazer nada na praia e pensamos ao mesmo tempo: 'imagina o nervoso que a gente ia estar? Procurando coisas para as crianças fazerem porque estaríamos péssimos deles estarem achando um saco não ter nada para fazer?'. E foi boa a sensação de não estar sentindo essa culpa. (Sobrenome de todo pai e mãe é culpa, gente)", desabafou.

Ao finalizar, Mion se declarou para Suzana: "Nosso elo se renova, nossos olhares acham outros ângulos e o mais engraçado sabe o que é? Que quando estamos só nós dois, da para a gente reencontrar as pessoas que éramos antes de tudo. Antes dos muitos anos e muitos filhos. Quando éramos só nós dois. E isso é demais. Recomendo para todo casal com 18 anos juntos ou mais. A eterna arte do redescobrir, ressignificar e reencontrar. Te amo, Nena! Sempre foi você e vai ser você para sempre. Redescobrindo, ressignificando e reencontrando".

Marcos Mion comanda o 'Criança Esperança' pela primeira vez

Nesta segunda-feira, 7, aconteceu o show do Criança Esperança. Este ano, o evento foi apresentado por Marcos Mion, comandante do Caldeirão, e pela cantora Ivete Sangalo. É a primeira vez de Mion e Ivete na apresentação do evento.

O apresentador compartilhou na rede social Threads um desabafo sobre sua primeira vez apresentando o evento beneficente da Rede Globo: “A vida é uma coisa louca... achei um WhatsApp que eu mandei em 2017, DESESPERADO por não fazer parte do Criança Esperança”.

Por fim, o apresentador celebrou a conquista de poder comandar o Criança Esperança: “E amanhã, 6 anos depois eu choro novamente, mas por felicidade de ser o apresentador principal dessa noite. O ápice artístico do Brasil. O ápice de credibilidade e do propósito”.