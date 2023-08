Apresentando o Criança Esperança pela primeira vez, Marcos Mion desabafa: “Desesperado”

O apresentador Marcos Mion vai comandar o Criança Esperança ao lado de Ivete Sangalo pela primeira vez

Nesta segunda-feira, 7, acontece o show do Criança Esperança. Este ano, o evento será apresentado por Marcos Mion, comandante do “Caldeirão”, e pela cantora Ivete Sangalo. É a primeira vez de Mion e Ivete na apresentação do evento.

Na noite desta terça-feira, 6, o apresentador compartilhou na rede social Threads um desabafo sobre sua primeira vez apresentando o evento beneficente da Rede Globo: “A vida é uma coisa louca... achei um WhatsApp que eu mandei em 2017, DESESPERADO por não fazer parte do Criança Esperança”.

“Lembro que chorei muito esse dia. Não entendia o que faltava para eu estar naquele palco. Meu peito doía. O que mais eu poderia fazer para a Globo ver que eu tinha que estar lá?”, lembrou Mion.

Por fim, o apresentador celebrou a conquista de poder comandar o Criança Esperança: “E amanhã, 6 anos depois eu choro novamente, mas por felicidade de ser o apresentador principal dessa noite. O ápice artístico do Brasil. O ápice de credibilidade e do propósito”.

Além da apresentação de Mion e Ivete, o Criança Esperança contará com o tão aguardado encontro entre Xuxa, Eliana e Angélica. A parceria das famosas apresentadoras infantis foi anunciada no Jornal Nacional mês passado.

"Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do Criança Esperança", comentou Eliana após surpreender os espectadores ao surgir na Globo.

Reprodução: Threads

Doação!

Neste último domingo, 6, Luciano Huck surpreendeu ao fazer uma doação ao Criança Esperança. O apresentador do “Domingão com Huck”, a fim de divulgar o evento beneficente da Rede Globo, doou uma quantia astronômica.

O marido de Angélica sacou o celular e fez um pix de R$ 10 mil, o que surpreendeu os espectadores. “Como eu digo: 'conselho ajuda, exemplo arrasta'. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então tá aqui, eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de dez mil reais. Tá doado em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, dez mil reais para o Criança Esperança. Portanto me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também", comentou Huck.