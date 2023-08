Ao vivo, Luciano Huck faz doação para o 'Criança Esperança' e valor surpreende

Durante o programa 'Domingão', o apresentador Luciano Huck fez uma doação para o 'Criança Esperança' e revelou o valor

Neste domingo, 6, Luciano Huck surpreendeu os telespectadores ao fazer uma doação para o Criança Esperança durante o programa Domingão. Ao vivo, o apresentador fez um pix para incentivar o público a contribuir com o projeto realizado pela Globo.

O marido de Angélica pegou seu celular e mostrou o comprovante do banco com o valor de R$ 10 mil doados em seu nome. Após o gesto, ele aproveitou para fazer um apelo para que os seus fãs também contribuíssem com a causa.

"Como eu digo: 'conselho ajuda, exemplo arrasta'. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então tá aqui, eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de dez mil reais. Tá doado em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, dez mil reais para o Criança Esperança. Portanto me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também", disse Huck.

No Twitter, muitos internautas criticaram o valor doado por Huck, alegando que poderia ter sido mais. "10 mil é pouco. Ele pode mais", disse um usuário. "Só isso? Por isso é rico", comentou outro. "Poderia ter dado bem mais", alfinetou outro.

Confira:

Eliana fala sobre liberação do SBT para aparecer na Globo:

A apresentadora Eliana surpreendeu os telespectadores ao aparecer no Jornal Nacional. O motivo foi que a loira participará do Criança Esperança ao lado das amigas, Xuxa e Angélica. A novidade deixou os fãs enlouquecidos, afinal, trata-se de um encontro icônico de nomes importantes da história da televisão brasileira.

Após o acontecimento marcante, a contratada de Silvio Santos revelou que o SBT liberou sua participação na emissora concorrente para colaborar na atração global, que tem finalidade arrecadar dinheiro para ajudar crianças.

"Sim! É verdade esse bilhete. Olha onde o nosso grupo de WhatsApp nos levou. Este ano, as queridas amigas Xuxa, Angélica e eu, estaremos juntas pela solidariedade no palco do Criança Esperança. E para mim, que sou madrinha do Teleton, a felicidade este ano é dobrada. Agradeço desde já a liberação do SBT para tornar possível esse encontro. Vamos juntas! Vamos juntos pelas crianças e adolescentes do nosso Brasil. Dia 7 de agosto", disse a loira sobre a permissão.