Saiba o valor da fortuna de Luciano Huck; apresentador surpreendeu com doação no Criança Esperança

Luciano Huck chamou atenção ao fazer doação ao vivo para o Criança Esperança

O apresentador Luciano Huck (51) se tornou assunto após fazer uma doação no valor de R$ 10 mil para o programa Criança Esperança, da Globo. Muitos internautas criticaram o gesto do marido de Angelica (49) e ficaram curiosos para saber o valor de sua fortuna.

De acordo com um levantamento feito pela revista People With Money, em fevereiro de 2021 Luciano Huck liderava a lista dos mais bem pagos no mundo. Entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, ele teria recebido cerca de R$ 250 milhões.

Além disso, o apresentador também lidera o top 10 da publicação, contando com um patrimônio líquido de R$ 780 milhões. Porém, de acordo com o jornal Bolsão, a fortuna de Luciano Huck estaria em torno de R$ 1 bilhão.

Leia também:Saiba quanto custa o aluguel da mansão de Luciano Huck e Angelica; imóvel está à venda há 9 anos

Seu faturamento mensal seria de R$ 10 milhões a R$ 20 milhões mensalmente, tendo a renda composta por empresas, imóveis e investimentos financeiros. Em meados de julho, o colunista Alessandro Lobianco, do IG, afirmou que ele estaria negociando um aumento salarial.

No comando do Domingão com Huck, na Globo, o apresentador já estaria recebendo um salário mensal de R$ 3 milhões. Segundo o colunista, ele teria recebido a proposta para aumentar a renda para R$ 7 milhões, para o manter estabilizado na atração dominical.

Após ter feito a doação para o programa da Globo, Luciano Huck aproveitou para incentivar outras pessoas a fazerem o gesto. "Como eu digo: 'conselho ajuda, exemplo arrasta'. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então tá aqui, eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de R$ 10 mil."

No Twitter, muitos internautas criticaram o valor doado por Huck, alegando que poderia ter sido mais. "R$ 10 mil é pouco. Ele pode mais", disse um usuário. "Só isso? Por isso é rico", comentou outro. "Poderia ter dado bem mais", alfinetou outro.

CONFIRA FOTO DE LUCIANO HUCK COM SUA FAMÍLIA: