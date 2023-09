Quem é a filha de Marcos Mion? Discreta, Donatella tem perfil fechado nas redes

Filha de Marcos Mion completou 15 anos e ganhou festa luxuosa

Marcos Mion (44) mostrou nas redes sociais a comemoração dos 15 anos de sua filha, Donatella. A comemoração luxuosa chamou bastante atenção dos fãs da família, que costuma ser bastante discreta nas redes sociais.

Donatella é a filha do meio do apresentador do Caldeirão do Mion e Suzana Gullo (47). O casal, que está junto desde o ano de 2005, tem também outros dois filhos, Romeo (18) e Stefano (14). Na internet, Marcos Mion costuma mostrar alguns cliques ao lado da família.

A jovem é bastante discreta quanto à vida pessoal e possui um perfil fechado no Instagram, em que acumula pouco mais de 1.200 seguidores. Ela tem apenas 14 publicações na rede social, uma foto a menos do que em seu perfil do site VSCO, rede social de fotos.

Com 13 anos a filha de Marcos Mion decidiu fazer um internato em liderança na Suíça, com módulos em ativismo e moda. Na época, o apresentador contou que a jovem pediu para ir para a escola na Europa, que duraria seis meses, e então eles combinaram que passariam as férias juntos em família.

Recentemente, o apresentador revelou, em entrevista ao podcast Santa Correria, que a filha adolescente fez outro pedido: Donatella queria que o pai parasse de publicar fotos sem camisa nas redes sociais.

"Já faz um tempo que ela chegou e falou assim: 'pai, para de postar foto sem camisa, pô', e eu: 'filha, mas papai tá bem para caramba!", iniciou o apresentador. "E aí ela disse: 'mas minhas amigas todas veem, para, pelo amor de Deus'. Um esforço para ficar bem aos 44, mas eu entendi ela", brincou.

CONFIRA VÍDEO DE DONATELLA, FILHA DE MARCOS MION, NO TIKTOK: