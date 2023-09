Marcos Mion não mostra arrependimento em fazer festão para a filha: ''Não é brega''

Com vídeo da valsa de 15 anos da filha, Marcos Mion não mostra arrependimento de ter feito festão e explica importância do evento

O apresentador Marcos Mion fez um festão luxuoso para comemorar os 15 anos de sua única filha menina, Donatella Mion. Neste sábado, 23, o global compartilhou um vídeo dançando valsa com a herdeira e falou sobre a importância do evento na vida de uma garota.

Na visão do famoso, a comemoração é mais importante que o casamento, pois este pode acabar em algum momento, mas a lembrança dos 15 anos não. Marcos Mion ainda comentou que não é preciso fazer uma grande festa, porém, é preciso considerar promover um momento especial para a filha nessa fase importante.

"EU VOU PROVAR QUE O CASAMENTO NÃO É A FESTA MAIS IMPORTANTE QUE O PAI TEM QUE DAR PRA FILHA! A verdade é que o casamento não é sobre o pai e sua filha. É sobre a família que está sendo formada a partir daquela união da filha com seu marido. Único momento que é SÓ SOBRE a relação do pai com sua filha é a FESTA DE 15 ANOS", começou explicando sua opinião.



"É o momento em que ela solta uma das mãos do pai e começa a ser dona da sua própria vida. É um rito de passagem para a vida adulta que eterniza o amor que existe entre pai e filha dentro do coração e da vida dela. Pensa bem, casamento pode acabar e a filha nunca mais querer lembrar daquela festa! Ela pode querer queimar o álbum de fotos! Rs! E o pai investiu um monte pra fazer uma festa que não era sobre ele e que ainda pode virar um pesadelo na vida da filha!", falou.



O apresentador continuou a reflexão: "Isso é impossível na festa de 15! É puro amor! Pura lembrança eterna de uma das instituições mais importantes que existem no mundo: o amor de pai. Essa dança a Doninha nunca vai esquecer. Nem o discurso (que fica pra outro post). Nem a festa onde seu pai a fez sentir a menina mais especial e amada do mundo".

Por fim, ele deixou o recado para outros pais. "Pais, festa de 15 anos não é brega! Se você puder, se conseguir, faça uma pra sua filha. Se não conseguir, leve-a para um jantar especial, pra um passeio, organize algo que marque essa data, pois ela é muito especial tanto para a filha, mas principalmente para o pai", escreveu.

É bom lembrar que Donatella é a filha do meio do apresentador e Suzana Gullo. O casal, que está junto desde o ano de 2005, tem também outros dois filhos, Romeo (18) e Stefano (14).

Leia também:Quem é a filha de Marcos Mion? Discreta, Donatella tem perfil fechado nas redes

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Festão luxuoso em hotel caríssimo

Donatella Mion, filha do apresentador Marcos Mion (44) e de Suzana Gullo (47), celebrou seus 15 anos com uma festa luxuosa na noite desta sexta-feira, 22, em São Paulo. O evento foi realizado em um hotel cinco estrelas da capital paulista, que tem diárias que podem chegar à R$ 27 mil.

A filha de Marcos Mion celebrou seu aniversário no hotel Palácio Tangará, descrito como um "oásis urbano" em sua página do Instagram. O ambiente de luxo fica localizado no nobre bairro Panamby, na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Segundo a página do hotel, é possível reservar espaços do Palácio Tangará para eventos corporativos, festas e até mesmo casamentos. As diárias dos quartos variam bastante, a depender do local escolhido, começando em R$ 2.226 e podendo chegar a R$ 27 mil.