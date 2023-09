Mais um? Ticiane Pinheiro mostra quarto das filhas na casa de Helô Pinheiro

No apartamento da mãe, Ticiane Pinheiro mostra quarto das filhas; Rafaella Justus ainda tem outros nas casas de Roberto Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou nesta segunda-feira, 25, ao visitar o apartamento de Helô Pinheiro, em São Paulo, que as filhas têm um quarto na casa a avó. Com cama, escrivaninha e alguns brinquedos, o cômodo foi montado no lar da eterna Garota de Ipanema.

A esposa de César Tralli gravou um pouco do cantinho de Rafaella Justus, de 14 anos, e Manuella, de 4 anos, decorado com várias cores claras e uma parede com papel de borboletas, além de outra com as iniciais das garotas.

É bom lembrar que as herdeiras ainda contam com quartos e uma brinquedoteca no apartamento luxuoso de Ticiane Pinheiro e César Tralli. Rafaella Justus, do casamento da apresentadora com Roberto Justus, ainda tem outros cômodos nas casas do pai.

Recentemente, ela revelou como será o seu cantinho com closet e banheiro privado na fazenda do empresário. No apartamento do pai de Miami, nos EUA, a jovem também tem um cômodo personalizado em seu estilo e gosto pessoal.

Veja as fotos do quarto das filhas de Ticiane Pinheiro na casa de Helô Pinheiro:

Ticiane Pinheiro divide opiniões ao mostrar look da filha para festa

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos em seu feed na rede social ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus, de 14 anos, no aniversário de 15 anos da herdeira de Marcos Mion. Neste sábado, 23, ela mostrou melhor a produção que fizeram para marcar presença no evento em um hotel de luxo, em São Paulo, e dividiu opiniões com o modelo escolhido por Rafa.

"Minha companheira de festa. Mini me, Rafa, ontem na festa de 15 anos da Doninha", escreveu a jornalista na legenda. Nos comentários, a dupla recebeu vários elogios, mas recebeu mensagens opinando sobre o look da adolescente. "Rafa tá usando roupas que não é pra sua idade", disseram. "Não é crítica, mas a roupa da Rafa poderia ser um estilo mais jovem. Mas ela é linda", falaram. "Ela está linda, mas poderia estar usando um vestido de festa elegante, mais jovial combinaria mais com a idade dela", comentaram.