Preta Gil mostra detalhes da festa de aniversário do pai, Gilberto Gil

Nas redes sociais, a cantora Preta Gil mostrou a família reunida para comemorar o aniversario de 81 anos do pai

A família Gil se reuniu com alguns famosos em Salvador, na Bahia, para comemorar em grande estilo o aniversário do cantor e compositor Gilberto Gil. O artista completou 81 anos de vida nesta última segunda-feira, 26.

Preta Gil, filha do aniversariante, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos e vídeos e da comemoração, que contou com a presença da cantora Ivete Sangalo, da dançarina Lorena Improta, e muitos outros convidados.

Além do aniversário de Gilberto Gil, eles também comemoraram mais um ano de vida de João Gil, sobrinho da cantora, que completou 33 anos. Em um dos vídeos postados, é possível ver a família e os amigos cantando o 'parabéns pra você' para os aniversariantes. A festa contou com dois bolos e vários docinhos

"Ontem foi dia de celebrar os 81 anos do meu amado pai, Gilberto Gil, e os 33 anos do meu sobrinho, João Gil!!! Que energia boa estar de volta a minha Salvador ao lado de pessoas que amo tanto!!!", celebrou Preta na legenda da publicação.

Mais cedo, Lorena postou uma foto com Gil e homenageou o artista em suas redes sociais. "Vida longa, saúde, e muito amor Gilberto Gil. Noite mais do que especial", escreveu a dançarina na legenda da publicação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta Gil revela motivo para não atender fãs após show

A cantora Preta Gil está em tratamento contra o câncer no intestino e retomando a sua carreira nos palcos. No último final de semana, ela cantou com a família em São Paulo, mas não conseguiu atender os fãs após a apresentação. Nas redes sociais, a artista abriu o coração ao revelar o motivo para os fãs.

"São Paulo, que show foi esse, hoje? Queria falar para todos os meus fãs que eu não pude receber ninguém depois do show. Acho que vocês perceberam que eu estou meio fanha. Os médicos me pediram muito para me preservar o máximo possível para poder conseguir fazer os shows do final de semana que vem em Salvador. Estou sendo bem obediente e sei que vocês vão entender de eu não ter abraçado e beijado. A energia que recebi de vocês, do palco, foi uma coisa emocionante. Não só para mim, como para a família toda", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!