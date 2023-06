Preta Gil revela motivo para não atender fãs após show: 'Me preservar'

Em luta contra o câncer, Preta Gil explica o motivo para não ter conseguido atender os fãs após show no final de semana

A cantora Preta Gil está em tratamento contra o câncer no intestino e retomando a sua carreira nos palcos. No último final de semana, ela cantou com a família em São Paulo, mas não conseguiu atender os fãs após a apresentação. Nas redes sociais, a artista abriu o coração ao revelar o motivo para os fãs.

Preta contou que recebeu o pedido do médico para se preservar e está respeitando a decisão. "São Paulo, que show foi esse, hoje? Queria falar para todos os meus fãs que eu não pude receber ninguém depois do show. Acho que vocês perceberam que eu estou meio fanha", disse ela.

E completou: "Os médicos me pediram muito para me preservar o máximo possível para poder conseguir fazer os shows do final de semana que vem em Salvador. Estou sendo bem obediente e sei que vocês vão entender de eu não ter abraçado e beijado. A energia que recebi de vocês, do palco, foi uma coisa emocionante. Não só para mim, como para a família toda".

Preta Gil faz desabafo

Há poucos dias, a cantora Preta Gil surpreendeu os fãs ao fazer um desabafo sobre a nova fase de sua vida nas redes sociais depois de ser diagnosticada com câncer no intestino e se separar do ex-marido. Durante uma viagem, ela contou que o fim do tratamento de radioterapia e o seu objetivo de se curar do tumor. Então, ela citou que livramentos aconteceram em sua vida nos últimos tempos.

"Partiu BH, eu ‘tô’ muito feliz que eu vou poder fazer um show num festival sensacional. É muito amor, é muita gratidão. Fiquei pensando, assim, como Deus faz tudo da maneira dele e da maneira que é melhor para gente. Terminei a radioterapia uma semana antes de começar a turnê. Consegui fazer muito bem. Fiquei com uma sinusite, mas estou bem. Até porque a minha fono mora em BH, então ela vai tirar toda essa congestão nasal que eu estou", afirmou ela.

"Eu acho que todo mundo que me segue percebe o quanto eu ‘tô’ melhorando, o quanto eu ‘tô’ me fortalecendo, não foi fácil, não está sendo fácil, mas não foi fácil passar por tudo o que eu passei, junto e com tanta dor, coisas que um dia, quem sabe, eu talvez divida com vocês", completou.

Sem citar nomes, ela afirmou: "É tanta podridão, é tanta… é uma coisa que não dá para explicar. Eu agora estou focando da minha cura, o meu bem estar. Os livramentos aconteceram, agora é só felicidade".