Lore Improta choca fãs ao posar ao lado de Gilberto e Preta Gil

A influenciadora Lore Improta surpreendeu ao postar foto ao lado de Gilberto Gil, Preta Gil e Ivete Sangalo

Nesta terça-feira, 27, Lore Improta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto estrelada. A influenciadora surgiu ao lado de Gilberto Gil para celebrar o aniversário de 81 anos do cantor.

O aniversário de Gilberto Gil foi celebrado neste último dia 26 em Salvador. Lorena compareceu ao evento e ainda posou ao lado de Preta Gil e Ivete Sangalo.

“Vida longa, saúde, e muito amor Gilberto Gil. Noite mais do que especial”, escreveu a dançarina na legenda da publicação. Nos comentários, o cantor e marido de Lore, Leo Santana gostou da foto e comentou com emojis apaixonados na foto da amada com os cantores.

Os seguidores da mãe da pequena Liz adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Que imagem que aquece o coração! Viva a seu Gilberto! E aos encontros que a vida dá um jeito de acontecer”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Só ícones da Bahia nessa foto”. Uma admiradora ainda comentou: “Foto de milhões! Só pessoas extraordinárias”.

“Foto linda”, declarou um fã. E outra seguidora ainda comentou: “Só gente fina”. E uma página de fãs dedicada à Lore escreveu: “Meu Deus, a foto de milhões”.

Além de participar do aniversário de Gilberto Gil, neste último final de semana Lore apresentou uma festa de São João na cidade de Campina Grande, na Paraíba. A influenciadora conversou com a CARAS Brasil sobre o trabalho: “Oportunidade”.

Para entrar no clima de festa junina, a esposa de Léo Santana surgiu com um vestido curtinho todo xadrez com detalhes em vermelho e azul, para um dos três dias em que apresentou o evento.

Explicou!

Quem também veio a público recentemente foi a cantora Preta Gil. A artista comentou com seus seguidores sobre o motivo de não estar atendendo mais seus fãs.

"Os médicos me pediram muito para me preservar o máximo possível para poder conseguir fazer os shows do final de semana que vem em Salvador. Estou sendo bem obediente e sei que vocês vão entender de eu não ter abraçado e beijado. A energia que recebi de vocês, do palco, foi uma coisa emocionante. Não só para mim, como para a família toda”, comentou a estrela que ainda passa por um tratamento contra um câncer no intestino.