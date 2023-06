Lore Improta celebra paixão de infância em evento no Nordeste: 'Oportunidade'

Lore Improta é apresentadora de um evento em comemoração ao São João; em entrevista à CARAS Brasil, a dançarina comemorou o acontecimento

Lore Improta (29) celebra a paixão de infância em evento em Campina Grande, na Paraíba. A comunicadora apresentou nesta sexta-feira, 23, e continuará durante o final de semana a frente de uma das maiores festas de São João do Brasil, o São João Premium. O evento é um dos mais importantes e aguardados do calendário nordestino. "Oportunidade", afirmou a mulher de Leo Santana (35) em entrevista à CARAS Brasil.

“Apresentar o São João de Campina Grande Premium é uma oportunidade maravilhosa! Desde a minha infância sou apaixonado pela cultura do Nordeste e pelas festas de São João, e poder estar apresentando estes 3 dias de festa é incrível", contou a dançarina. Para ela, é uma felicidade fazer parte da celebração que leva alegria e diversão ao público.

Na sexta-feira, Lore Improta apresentou a festa com um look diferente. Já para este sábado, a mãe de Liz escolheu um look caipira em tons de amarelo e uma bota de cano alto. No domingo ela comandará o evento novamente.

O evento em comemoração ao São João é conhecido por sua grandiosidade e diversidade musical. Na última sexta-feira, a festa contou com shows dos cantores: Leonardo, Bruno & Marrone, Lipe Lucena e Bizay. Durante sábado e domingo contará com uma programação composta por nomes como: Xand Avião, Mari Fernandez, João Gomes, Jorge & Mateus, entre outros artistas.

LORE IMPROTA SOFREU ACIDENTE DOMÉSTICO

A dançarina levou pontos no rosto após sofrer um acidente doméstico na última segunda-feira, 19. A influenciadora bateu a testa na quina da porta de seu carro e precisou ser levada para o hospital e levar um ponto acima do olho. Ela compartilhou o que aconteceu em seus Stories do Instagram. "Quase desmaiei. Fui fechar a porta do carro e veio na minha testa. Sangue para todo o lado, quase caio dura no chão", contou a loira.