Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso mostram festa de aniversário do filho: ''Escolheu tudo''

Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemorou seus 8 anos com festa em parque de camas elásticas

O filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Bless, ganhou uma grande festa divertida para comemorar seu aniversário de 8 anos. Neste sábado, 17, os papais corujas compartilharam fotos do evento especial e encantaram os fãs ao exibirem os momentos felizes.

Para celebrar mais um ano de vida, o garoto foi quem escolheu todos os detalhes de sua festa, que aconteceu em uma espécie de parque de diversões, repleto de camas eslásticas.

Além de ter bastante espaço para brincar, Bless ainda escolheu o tema da animação Sonic para decorar sua mesa dos parabéns com muito estilo e toda personalizada.

"Nosso Bless está crescendo! Ontem foi o niver de 8 anos dele, e quem escolheu tudo foi ELE! O tema, o espaço, o que teria pra comer…rsrs que demais! Ele se divertiu mto, não parou um segundo e no final disse que foi tudo exatamente como ele queria! UFA! Nós pais fazemos tudo por eles neh? Muito obrigado @impulsopark por realizar essa festa como o Bless esperava! Foi tudo lindo, e com gostinho de quero mais!", disseram os pais na rede social.

Veja as fotos do aniversário de Bless:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank mostra Titi sem as tranças e de black power

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou um momento emocionante de sua primogênita, Titi, de 9 anos de idade, na quinta-feira, 15!

Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou que a herdeira mais velha com o ator Bruno Gagliasso, com quem também tem Bless e Zyan, de 2 anos, decidiu tirar as tranças. A comandante do podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fe Paes Leme, revelou que foi a própria herdeira quem escolheu abandonar o antigo visual e adotar seu black power.

"Dos stories pro FEED. Bom dia com esse BLACK POWER de dar orgulho a qualquer um! Títi segue me ensinando dia a dia, me dando força através da força dela, mostrando seu poder", iniciou a mãe coruja, que também falou sobre a importância do momento para a filha, que é uma criança preta.