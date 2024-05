Ex-BBB MC Binn participa de ação voluntária em prol do RS e pede doações

O ex-BBB MC Binn convidou os seus seguidores para ajudar como voluntários e também para doarem para as vítimas das enchentes do RS

MC Binn, ex-participante do Big Brother Brasil 24, se voluntariou para ajudar na arrecadação de doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira, 8, o funkeiro postou em seu perfil no Instagram algumas fotos e vídeos em que aparece ajudando a organizar as doações recebidas por um grupo de voluntários e aproveitou para pedir a ajuda dos fãs para conseguir arrecadar mais coisas.

"Nós veio dá uma fortalecida mais tamo precisando de: - Voluntários; - Ração; - medicamentos; - caixa de papelão; - água; - roupa de criança; - Fraldas. Nesse endereço: Pedro Soarez de Almeida 114 Vila Madalena", pediu o funkeiro.

A atitude do ex-BBB foi bastante elogiada pelos internautas. "Parabéns, é de pessoas assim que o mundo precisa", disse uma seguidora. "Parabéns pela iniciativa. Você é um cara de ouro", afirmou outra. "Continue sempre assim, Binn, com esse coração gigante que você tem! Que isso motive cada vez mais pessoas a fazerem o mesmo!", falou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinn)

Leia também:MC Binn manda ‘indireta’ sobre o novo romance entre Lucas Buda e sua prima

Whindersson Nunes mostra boia 3D para ajudar em resgate de vítimas no RS

Whindersson Nunes está engajado em ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, e nesta quinta-feira, 8, ele mostrou uma bola em modelo 3D capaz de ajudar a resgatar as pessoas que estão ilhadas. O humorista contou que o protótipo conta com oito garrafas pet, e é capaz de sustentar uma pessoa na superfície da água.

"Desenvolvemos uma solução usando a física pra ajudar na organização no resgate. Eu e o @gildariolima desenvolvemos um modelo 3D, podendo ser imprimido em qualquer lugar do Brasil e enviado para o pessoal no Rio Grande do Sul. O modelo imprimido usa 8 garrafas pet de maneira rosqueada, circuladas com uma silvertape sustentam 1 pessoas, e 4 (com 8/1 garrafas por modelo) fazem um cavalo de 500kg flutuar na água, ideias pra situações como essa triste do vídeo do cavalo isolado. E ajuda a manter os helicópteros ocupados com comida e água pras pessoas esperando por resgate", explicou ele. Saiba mais!