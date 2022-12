Giovanna Ewbank mostra Titi sem as tranças e de black power: ''Estou extremamente emocionada''

Atriz Giovanna Ewbank se derrete ao contar que a filha, Titi, decidiu deixar as tranças e adotar seu cabelo natural

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) compartilhou um momento emocionante de sua primogênita, Titi, de 9 anos de idade, nesta quinta-feira, 15!

Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou que a herdeira mais velha com o ator Bruno Gagliasso (40), com quem também tem Bless (7) e Zyan, de 2 anos, decidiu tirar as tranças. A comandante do podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fe Paes Leme, revelou que foi a própria herdeira quem escolheu abandonar o antigo visual e adotar seu black power.

"Dos stories pro FEED. Bom dia com esse BLACK POWER de dar orgulho a qualquer um! Títi segue me ensinando dia a dia, me dando força através da força dela, mostrando seu poder", iniciou a mãe coruja, que também falou sobre a importância do momento para a filha, que é uma criança preta.

"Confesso que esperei muito por esse momento da retirada das tranças da Títi, mas sempre deixei ela muito à vontade pra ser quem quiser ser. E essa semana eu estava em SP trabalhando e ela resolveu por conta própria que tiraria as tranças pq, como ela falou: “já estava na hora dela mesma cuidar dos seus cabelos dela com todo o amor e respeito que ele merece”. E quem é preta ou mãe de criança preta sabe da importância e potência que esse movimento tem, principalmente vindo de uma menina de 9 anos que, por mais que tenha amigas pretas e seja apresentada a referências pretas todos os dias, está sempre rodeada de pessoas brancas de cabelos lisos até a cintura na escola, na internet, na tv...", acrescentou Gioh.

Ao finalizar, Giovanna se derreteu ao falar do orgulho que sente de Titi e a identificação com sua origem e ancestralidade. "Eu estou extremamente emocionada com esse movimento da minha filha! Isso mostra sua força, identidade, segurança de ser quem se é, e principalmente das suas origens. Títi tem a liberdade pra fazer o que quer e quando quer com seu cabelo, sem pressão, e assim vamos nos fortalecendo dia a dia, vamos regando nossa relação de mãe e filha! Ela me ensina e eu a apoio em tudo o que ela decidir, por que ela é simplesmente PERFEITA em todos os sentidos! TE AMO, ORGULHO DA MAMÃE."

Confira o novo visual de Titi, filha de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank encanta ao surgir brincando com o filho na lama

Giovanna Ewbank encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com o filho caçula recentemente.

Nas imagens publicada no feed do Instagram, a atriz aparece se divertindo e brincando muito na lama com o caçula Zyan, de apenas dois anos de idade, fruto de seu relacionamento com o galã Bruno Gagliasso. "Tal mãe, tal filho. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. E juntos nos divertimos todos os dias…te amo meu bebê (que segundo ele, não é mais bebê, é só Zyan)", escreveu a artista mostrando o pequeno se divertindo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!