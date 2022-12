Giovanna Ewbank encanta ao surgir brincando na lama com o filho caçula: "Infância raiz!"

Giovanna Ewbank explodiu o fofurômetro ao surgir brincando na lama com o filho caçula

Giovanna Ewbank(36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com o filho caçula na tarde desta segunda-feira, 12.

Nas imagens publicada no feed do Instagram, a atriz aparece se divertindo e brincando muito na lama com o caçula Zyan, de apenas dois ano de idade, fruto de seu relacionamento com o galã Bruno Gagliasso (40).

"Tal mãe, tal filho. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. E juntos nos divertimos todos os dias…te amo meu bebê (que segundo ele, não é mais bebê, é só Zyan)", escreveu a artista mostrando o pequeno se divertindo.

Os fãs se derreteram com o registro. "Nooossa sempre amei brincar assim q delícia!", disse Bruna Linzmeyer. "Que bagunça gostosa", escreveu outra. "Infância raiz", comentou uma internauta. "Que lindo... a carinha do pai dele ate a boquinha igual ", falou mais uma.

Além de Zyan, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também são pais de Bless, de 7 anos, e Chissomo, de 9 anos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GIOVANNA EWBANK