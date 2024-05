Guilherme Acrízio quebra estereótipos em Reis: 'Não preciso me limitar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Guilherme Acrízio fala sobre retorno como ator em Reis e reflete sobre impactos da sexualidade na novela bíblica

Guilherme Acrízio retorna para a atuação como o personagem Ezer nesta temporada de Reis após ficar afastado da profissão para gerir a carreira em eventos, com a produção de festas gays. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abre o jogo sobre o retorno à vida de ator, pondera sobre equilibrar as profissões e fala sobre impacto da sexualidade na novela bíblica.

"Por ser um ator gay, não imaginava entrar em uma novela bíblica. Hoje, estando lá na Record e vendo todo o tratamento da equipe, eu mesmo perdi o preconceito. Vi que é uma geração nova, desde a direção até os atores, tipo uma Malhação convertida para a Record. Tinha a preocupação de que ser produtor de festas gays iria influenciar o que achariam de eu estar no audiovisual", compartilha Guilherme Acrízio .

"Me preparei muito para pisar de novo nesse mercado e não ser apontado como 'o louco que trabalha com eventos, é DJ e vive fantasiado que, agora, quer virar ator'. Não quero virar ator, vim para o Rio em 2016 e já trabalhava como ator. Parei porque comecei a ganhar dinheiro com outra profissão", acrescenta o artista, que reuniu esforços nos últimos três anos para se preparar para o retorno ao mercado da atuação.

Apesar de destacar que enfrenta comentários de haters nas redes sociais, Guilherme Acrízio reflete sobre a importância de assumir o papel na novela bíblica: "Eles me colocaram em um perfil de soldado, minha sexualidade não é o foco ali. O foco é o que estou fazendo na história: fofoca, briga e conflito. Em nenhum momento está especificado se meu personagem gosta de homem ou de mulher. Isso é bacana, ter personagens que não preciso me limitar se sou hétero ou gay. Sou um ser humano".

"A novela vai abrir portas para mim, muita gente vai ver que estou no mercado. Mas acho que ainda faltam muitos degraus para onde eu quero chegar. Sou produtor de festa, DJ e trabalho com festa gay no Brasil inteiro, e isso não diminui a minha profissão de ator nem um pouco. Essa é a minha bandeira", completa o ator de Reis.