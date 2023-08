Barbara França abre o jogo sobre romance com treinador de famosos: 'Vida a dois'

Em entrevista à CARAS Brasil, Barbara França entregou futuro de seu relacionamento com treinador de famosos

Barbara França, estrela da oitava e da nona temporada de Reis, vive um romance com Caio Franco, treinador de famosos como Isis Valverde, Whindersson Nunes, Caio Castro e Ana Hickmann. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a relação amorosa e abriu o jogo sobre futuro do relacionamento: "Vida a dois".

"Nunca tive o sonho de casar. Tenho muita vontade de ter filhos, e ele também, é um desejo que a gente tem em comum. Falo para ele que somos casados, a gente mora junto, tem uma vida a dois, planeja sonhos e nosso futuro juntos", declarou Barbara França sobre o relacionamento.

"Mas sabe que é engraçado, ultimamente tenho tido uma vontadezinha de fazer uma cerimônia simples que simbolize o nosso amor. Foi até uma novidade para ele quando falei que me deu vontade e que, agora, vamos fazer alguma coisa. Não precisa ser uma festa de casamento imensa, mas, para poucos amigos e para a família, agora eu quero", revelou a atriz sobre o futuro com Caio Franco.

