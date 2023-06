Atriz de Reis relembra momento marcante com Tony Ramos: 'Quase caí'

Em entrevista à CARAS Brasil, Barbara França falou sobre novo papel em Reis e relembrou momento marcante com Tony Ramos

Barbara França (30), que estrela a novela Reis, na Record TV, já tem uma longa carreira na TV. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre o novo papel na novela bíblica e ainda relembrou momento marcante com Tony Ramos (74), nos bastidores da novela Tempo de Amar: "Quase caí".

"Teve uma vez que eu estava chegando para gravar, saía cedo, e ninguém tinha chegado ainda. Mas o seu Tony estava ali, sentadinho. Ficava muito nervosa quando via ele, porque o admiro tanto, ele é uma lenda, então não conseguia fingir naturalidade que estava fazendo na mesma novela que Tony Ramos. Eu passava e fala: 'Calma, respira, finja naturalidade', mas não conseguia. Olhava para ele e meus olhos brilhavam", compartilhou a atriz de Reis, que viveu Celina em Tempo de Amar.

"Nesse dia, eu cheguei para gravar e só estava ele, aí eu falei: 'Bom dia, seu Tony!' e ele respondeu. Estava indo para o meu camarim quando ele falou assim: 'Barbara'. Virei e meu coração gelou. Aí ele [continuou]: 'Queria muito te fazer um elogio, porque ontem eu estava com a minha mulher, vendo a novela, e você apareceu fazendo uma cena que me tocou muito e nos emocionou'" continuou Barbara França .

"Eu quase caí. O Tony Ramos elogiando o meu trabalho e dizendo que se emocionou com uma cena que eu fiz, com aquilo ali a minha perna estremeceu, eu agradecia, não sabia o que falar - a gente fica meio boba - ganhei a minha vida ali. Fou um elogio tão honesto, ele foi tão querido. Eu falei: 'Meu Deus, não sei nem o que te falar ou como te agradecer'. Me marcou muito", completou.

Barbara França estreou em novelas ao viver vilã de Malhação - Foto: Priscila Nicheli/Styling: Samantha Szczerb/Agradecimentos: Cliffside, Nayane e TVZ

Leia também:Após Reis, ex-Miss Jakelyne Oliveira quer investir em nova área: "Empolgante"