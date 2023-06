Após Reis, ex-Miss Jakelyne Oliveira quer investir em nova área: "Empolgante"

Em entrevista à CARAS, Jakelyne Oliveira abriu o coração sobre sua participação na série Reis e futuro como atriz

A atriz Jakelyne Oliveira (30), conhecida por vencer o Miss Brasil 2013, está mega feliz com o momento atual de sua carreira. Destaque na série Reis, da Record TV, agora a famosa tem pretensões de intensificar os estudos na área e também investir cada vez mais na comunicação. "Empolgante", disse.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu um pouco sua intimidade e confessou que está completamente realizada com seu desempenho na atuação, oportunidade que surge após mais de seis anos: "Tem sido absolutamente empolgante e lindo".

"Cada projeto no qual me envolvo é um conjunto de desafios e oportunidades de crescimento. Dar vida a Maaca foi a oportunidade de mergulhar em uma personagem fascinante, e também de contar uma história linda para o Brasil", contou Jake, que surpreendeu alguns fãs com seu lado atriz.

" Ainda tenho muito que aprender e evoluir, mas me sinto mais madura e mais segura na profissão . A atuação me ajuda em várias áreas da minha vida profissional, desde comerciais e publicidades, até a área da comunicação, que é a área que quero focar agora", declarou Jake, que também já esteve na minessérie Dois Irmãos, da TV Globo.

No último mês, Jakelyne desfilou pela primeira vez no SPFW. A famosa avalia que foi verdadeiramente a realização de um sonho pessoal: "Ter a oportunidade de participar de um evento prestigioso como o São Paulo Fashion Week, é algo que vinha idealizando há um tempo”.

“Vivenciar esse marco na minha carreira foi a celebração de todas as minhas conquistas, perseverança e dedicação ao longo dos anos", disse ela, que esteve na passarela da marca Led.

Desde que saiu de A Fazenda 12, Jake tem se tornando uma das ex-participantes mais bem sucedidas de sua temporada. Com milhares de seguidores no Instagram, a artista tem usado sua voz para conscientizar as pessoas sobre temas importantes, como a síndrome de down, condição de sua irmã mais nova.

"É uma causa muito próxima do meu coração, já que tenho uma irmã maravilhosa com essa condição. Decidi criar uma série de vídeos, chamada “Minuto da Jake”, onde falo para o meu público sobre esse assunto", disse ela, que completou: "Levo alguns especialistas e convidados especiais para me ajudarem a levar informação sobre a Síndrome de Down, desmistificando estereótipos e promovendo a inclusão".