Carol Bresolin, de Reis, defende influenciadores na TV e streaming: 'Caminho certo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Bresolin relembra estudos na área da atuação e celebra novo filme

Prestes a estrear seu segundo filme, a atriz e influenciadora digital Carol Bresolin (29) saiu em defesa de influenciadores que queiram trabalhar na TV, streaming ou cinema. Formada em artes cênicas, a artista ressalta a importância a ligação entre a internet e o audiovisual e rebate críticas. "Sempre soube qual minha essência, meu caráter e o quanto eu ando pelo caminho certo."

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, Carol Bresolin conta que, apesar de não ter sofrido com as críticas ao trabalhar como atriz, enxerga a problemática dos ataques nas redes sociais , como aconteceu com Jade Picon (21), que esteve no elenco de Travessia, na Globo, e foi alvo de muitos comentários negativos ao longo da trama.

"Quando você se torna pessoa pública, automaticamente passa a receber críticas. Sempre vai ter quem ache péssimo e quem ache incrível. Meu entendimento é que isso fala mais sobre quem está criticando do que sobre o alvo em questão", acrescenta. Sua primeira participação na televisão aconteceu em 2011, na novela Aquele Beijo, da Globo.

"Eu já comecei na TV. Minha vida seguiu outros rumos, me formei em administração de empresas e só aí veio a internet. Nessa época, eu já era atriz com DRT, mesmo que poucos soubessem", relembra. "Não acho que o DRT seja o único fator necessário, apesar de considerá-lo importante. Cada vez mais, a internet será inserida nas telinhas e veremos influenciadores ali."

Além do novo filme no cinema, Carol Bresolin também passa a intergrar o elenco da novela Reis, trama bíblica da RecordTV, e enfatiza que, para conquistar os trabalhos, cursou faculdade de artês cênias e curso de teatro. Para ela, os estudos nãoa judaram apenas no trabalho como atriz, mas também foram importantes para melhorar sua desenvoltura nas redes.

"Se eu não tivesse comprovado uma boa atuação, nem minha influência na internet e nem meu DRT serviriam para algo", completa, citando o registro profissional. "A dica que eu dou para todos os influenciadores que desejam entrar no mundo da atuação é que procurem cursos de teatro e TV, que se especializem."

"Não só por criar uma oportunidade, mas pelo fato de que o teatro ajuda muito na desenvoltura de quem fala com o público. Uma coisa contribui com a outra. Sou muito feliz por ter me formado em artes cênicas muito antes de trabalhar com internet. Realmente facilitou minha comunicação como criadora de conteúdo", finaliza.