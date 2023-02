Após filme com Gloria Pires, Carol Bresolin será protagonista em longa: 'Desafio'

Carol Bresolin estreou nos cinemas com Desapega!, filme protagonizado por Gloria Pires; a atriz conquistou o papel principal em um novo longa

Carol Bresolin (28) estreou nos cinemas no início de fevereiro com o filme Desapega!, protagonizado por Gloria Pires (59). Após conquistar o público nas telonas, a atriz pretende focar em sua carreira no cinema e estudar ainda mais sobre TV. Ela vai protagonizar um novo longa. "Desafio", afirmou em conversa com a CARAS Brasil.

Após a repercussão positiva em que Gloria Pires está no papel principal, Carol Bresolin se diz orgulhosa do trabalho e quer empreender com sua própria marca. Ela também revelou qeu seu próximo trabalho será como protagonista de mais um filme. "Neste novo filme terei o papel principal, estou fazendo as leituras e começaremos a gravar em abril. É uma história com temática muito mais densa, será um desafio maravilhoso na minha carreira. Fora isso, acabei de gravar outro filme com o diretor Hsu Chien, de Desapega!", conta.

Carol Bresolin já demonstrou agarrar qualquer oportunidade no meio da atuação e arrancou elogios pelos resultados. Entretanto, ela confessa não ter projetos para TV e teatro no momento. “Agora, estou focada no cinema. Mas, após a gravação deste próximo filme, tenho planos de ir pro Rio de Janeiro estudar em mais cursos de TV, que é o meu maior objetivo", revelou a atriz.

Enquanto trabalha com a atuação, Carol não deixa de lado a interação com seus seguidores nas redes sociais e também deseja empreender. "Paralelo à gravação, continuarei focando nas minhas redes sociais, sempre procurando levar ao meu público conteúdos divertidos e interessantes. Além disso, pretendo crescer também com minha própria marca."

A atriz declarou que a repercussão positiva do filme com Gloria Pires trouxe sentimento de orgulho e de dever cumprido. "Quando assisti ao filme pela primeira vez, fiquei muito surpresa com o resultado. É um filme leve e engraçado, que cita um tema importante de maneira gostosa. Me sinto lisonjeada por fazer parte desse projeto, que foi entregue superando todas as minhas expectativas. Muitas pessoas me marcaram dizendo que estavam apaixonadas pelo filme e que queriam levar a família inteira. Além disso, só li críticas maravilhosas falando sobre o quanto o filme é leve e gostoso de assistir."

