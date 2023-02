Xará, Gloria Pires relembra história com Gloria Maria: ''Sempre ríamos''

Atriz Gloria Pires conta que decidiu usar o sobrenome como nome artístico para não ser confundida com Gloria Maria, mas não adiantou

Nas redes sociais, a atriz Gloria Pires (59) fez questão de prestar homenagem para a xará e amiga, a jornalista Gloria Maria, que nos deixou na manhã desta quinta-feira, 02.

A esposa de Orlando Morais revelou que escolheu usar o sobrenome como nome artístico por conta de Gloria, já que as duas carregam o mesmo nome. Ao postar um registro durante entrevista, a veterana recordou história com a repórter, contando que recebiam cartas trocadas de fãs.

"Quando precisei definir meu nome artístico, Gloria Maria já brilhava na tela da TV Globo e por eu ser também Gloria Maria, decidi usar meu sobrenome, para não haver confusão, mas não adiantou...", começou escrevendo.

"Sempre ríamos, entregando à outra, as cartas dos fãs que recebíamos, trocadas. Seu sorriso, sua inteligência e seu carisma estarão sempre conosco. Meus sentimentos às filhas, aos familiares, amigos e fãs dessa mulher incrível. Descanse em paz, Xará!", declarou ainda Gloria Pires, mandando energias positivas e desejando força para a família da jornalista.

Confira a homenagem de Gloria Pires para Gloria Maria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Devota, Gloria Maria morre no Dia de Iemanjá

Nesta quinta-feira, 02, comemora-se o Dia de Iemanjá. Gloria Maria, que faleceu na data, era devota da Orixá e partiu no dia importante para os adoradores da divindade das águas, a Rainha do Mar.

Durante o programa Encontro, Patrícia Poeta (46) relembrou a devoção de Glória por Iemanjá. "Eu fui procurar uma das últimas fotos que tirei com a Glória e o último momento foi em uma festa no Nordeste, acredite você ou não, em homenagem a Iemanjá, uma festa de ano novo em homenagem a ela. Glória era cheia de vida e está nos deixando no dia de Iemanjá", disse ela.

Pedro Bial (64), que estava presente no programa, também homenageou uma de suas melhores amigas e comentou sobre a morte dela no dia simbólico. "Eu vim para a Globo pensando no que ela faria se fosse o caso inverso, se eu tivesse partido. Eu sei que ela ia querer contribuir da maneira mais completa e mais caprichada para fazer o tributo. O público sabe melhor do que todos nós. Não foi por acaso que Iemanjá levou Glória no dia dela. As rainhas se conhecem, são irmãs e ela a confortou. Ela estava sofrendo muito nos últimos tempos. Iemanjá foi terna e carinhosa e a levou para descansar", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!