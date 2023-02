Devota da Rainha do Mar, Gloria Maria nos deixou no Dia de Iemanjá: ''Não foi por acaso''

Apresentadores Patrícia Poeta e Pedro Bial falam sobre morte de Gloria Maria na simbólica data em que é comemorado o Dia de Iemanjá

Na manhã desta quinta-feira, 02, morreu a jornalista Gloria Maria, ícone da televisão brasileira e pioneira do telejornalismo.

Na data, comemora-se o Dia de Iemanjá. Gloria era devota da Orixá e partiu na data importante para os adoradores da divindade das águas, a Rainha do Mar.

Durante o programa Encontro, Patrícia Poeta (46) relembrou a devoção de Glória por Iemanjá. "Eu fui procurar uma das últimas fotos que tirei com a Glória e o último momento foi em uma festa no Nordeste, acredite você ou não, em homenagem a Iemanjá, uma festa de ano novo em homenagem a ela. Glória era cheia de vida e está nos deixando no dia de Iemanjá", disse ela.

Pedro Bial (64), que estava presente no programa, também homenageou uma de suas melhores amigas e comentou sobre a morte dela no dia simbólico. "Eu vim para a Globo pensando no que ela faria se fosse o caso inverso, se eu tivesse partido. Eu sei que ela ia querer contribuir da maneira mais completa e mais caprichada para fazer o tributo. O público sabe melhor do que todos nós. Não foi por acaso que Iemanjá levou Glória no dia dela. As rainhas se conhecem, são irmãs e ela a confortou. Ela estava sofrendo muito nos últimos tempos. Iemanjá foi terna e carinhosa e a levou para descansar", disse ele.

Confira Patrícia Poeta falando sobre Gloria Maria:

Glória Maria, você merece todas as homenagens do mundo! #Encontropic.twitter.com/siSq9xVVzD — TV Globo (@tvglobo) February 2, 2023

Zezé Motta se despede de Gloria Maria com linda declaração

Nas redes sociais, famosos fizeram questão de homenagear Gloria Maria, como Zezé Motta (78). A atriz fez uma linda publicação para a artista, que protagonizou momentos históricos na TV, como quando foi a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, em seu perfil no Instagram.

"Estávamos no início dos anos 70, o período da ditadura do presidente Médici. Glória era atrevida, teve vários problemas com os militares. Enfrentou dificuldades por ser mulher, por ser negra e por ter vindo de uma família pobre. Mas com muito trabalho, mostrou muita dignidade e conseguiu respeito, sua história sempre foi de superação", iniciou a atriz.

Em seguida, Zezé destacou que Gloria partiu no Dia de Iemanjá, comemorado nesta quinta-feira, 02 de fevereiro. "Foi desbravadora. Foi a primeira mulher e primeira negra a apresentar um jornal na televisão brasileira. Desde sempre derrubando gigantes! Ela, devota de Iemanjá, partiu no dia que é comemorado o dia da Rainha do Mar. Descanse em paz amada @gloriamariareal", disse ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!