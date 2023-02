Zezé Motta se despede de Gloria Maria com linda declaração: ''Era atrevida''

Atriz Zezé Motta se declara para Gloria Maria nesta quinta-feira, 02: ''Devota de Iemanjá, partiu no dia que é comemorado o dia da Rainha do Mar''

A morte de Gloria Maria na manhã desta quinta-feira, 02, pegou todo mundo de surpresa e abalou os fãs da jornalista, que lutava contra um câncer. Nas redes sociais, famosos fizeram questão de homenageá-la, como Zezé Motta (78).

A atriz fez uma linda publicação para a artista, que protagonizou momentos históricos na TV, como quando foi a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, em seu perfil no Instagram.

Compartilhando uma imagem de Gloria ainda jovem no programa Fantástico, a veterana relembrou um pouco da personalidade da apresentadora, exaltando a potência que ela era, e as lutas que enfrentou ao longo da carreira por ser uma mulher preta.

"Estávamos no início dos anos 70, o período da ditadura do presidente Médici. Glória era atrevida, teve vários problemas com os militares. Enfrentou dificuldades por ser mulher, por ser negra e por ter vindo de uma família pobre. Mas com muito trabalho, mostrou muita dignidade e conseguiu respeito, sua história sempre foi de superação", iniciou a atriz.

Em seguida, Zezé destacou que Gloria partiu no Dia de Iemanjá, comemorado nesta quinta-feira, 02 de fevereiro. "Foi desbravadora. Foi a primeira mulher e primeira negra a apresentar um jornal na televisão brasileira. Desde sempre derrubando gigantes! Ela, devota de Iemanjá, partiu no dia que é comemorado o dia da Rainha do Mar. Descanse em paz amada @gloriamariareal", disse ainda.

Confira a homenagem de Zezé Motta para Gloria Maria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Motta (@zezemotta)

Mistério! Gloria Maria escondia a idade a sete chaves

A jornalista Gloria Maria, que nos deixou nesta quinta-feira, 02, celebrava seu aniversário no dia 15 de agosto, mas sempre manteve em segredo a sua idade.

Em 2014, Léo Dias, que na época era do jornal O Dia, publicou sobre um suposto plano de saúde com o nome de Gloria. A famosa chegou a negar a idade divulgada, afirmando que ela tinha 64 anos, e não 54. "Não é a minha idade", falou ao jornal Agora S. Paulo. "Divulgar minha idade não faz parte dos meus interesses", acrescentou.

Em entrevista para o próprio Leo Dias, meses depois, ela revelou: "Nasci em 1959, baby. Tudo que sai meu é errado. Eles dizem até que nasci na Bahia. É com isso que fico revoltada. Você deu uma vez aquilo [que eu tinha 64 anos], é mentira. Te juro pelas minhas filhas."

Em 2019, para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Gloria brincou ao dizer que manteria o mistério envolvendo sua idade. "Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né?", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!