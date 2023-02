Mistério! Gloria Maria escondia a idade a sete chaves

Jornalista Gloria Maria morreu nesta quinta-feira, 02; veja os mistérios envolvendo a idade da artista, ícone da TV brasileira

A jornalista Gloria Maria, um dos maiores nomes do jornalismo no Brasil, nos deixou na manhã quinta-feira, 02, no Rio de Janeiro. A artista, que celebrava seu aniversário no dia 15 de agosto, sempre manteve em segredo a sua idade.

Em 2014, Léo Dias, que na época era do jornal O Dia, publicou sobre um suposto plano de saúde com o nome de Gloria.

A famosa chegou a negar a idade divulgada, afirmando que ela tinha 64 anos, e não 54. "Não é a minha idade", falou ao jornal Agora S. Paulo."Divulgar minha idade não faz parte dos meus interesses", acrescentou ela.

Em entrevista para o próprio Leo Dias, meses depois, ela revelou: "Nasci em 1959, baby. Tudo que sai meu é errado. Eles dizem até que nasci na Bahia. É com isso que fico revoltada. Você deu uma vez aquilo [que eu tinha 64 anos], é mentira. Te juro pelas minhas filhas."

Em entrevista para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em 2019, Gloria brincou ao dizer que manteria o mistério envolvendo sua idade. "Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né?", justificou.

"Isso vai me acompanhar até a morte. Nem quando morrer vou deixar falarem a minha idade, nem no Jornal Nacional. Eu tenho uma regra: quando fizerem meu obituário no JN, a única coisa que não pode ter é a idade. Eu fiz todo mundo se comprometer comigo. Se, depois de morte, eles botarem a minha idade, puxo a perna de todo mundo", disse ainda, escondendo o mistério a sete chaves.

Famosos lamentam morte de Gloria Maria

Amigos famosos de Gloria Maria lamentam a despedida com recados carinhosos nas redes sociais. Confira algumas mensagens:

Ana Maria Braga: "Hoje nos despedimos dessa guerreira, pioneira no jornalismo e corajosa contadora de histórias. O seu talento e sua representatividade são marcos na história da televisão e jornalismo.

Vai com Deus, minha querida. Assim como o seu nome, sua lembrança sempre será gloriosa.

Meus sentimentos aos familiares."

Cesar Filho: "Que triste! Uma jornalista pioneira, de vanguarda, a frente do tempo e que marcou a história da TV brasileira. Tive a honra, o privilégio e a alegria de trabalhar com ela. #RipGloriaMaria Descanse em paz!".

Celso Portiolli: "Notícia triste demais. Morreu aos 73 anos a jornalista Glória Maria. Meus profundos sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz Glória".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!