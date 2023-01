Antonia Morais, filha de Gloria Pires, ostenta corpaço em clique de biquíni na praia: "Perfeição"

A atriz e cantora Antonia Morais arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar uma foto de biquíni na web

Antonia Morais (30) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 24, ao compartilhar uma foto de biquíni.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha de Gloria Pires(59) e Orlando Morais (61), deixou os fãs impressionados ao exibir seu corpão ao apostar em um biquíni verde enquanto fazia pose na praia. "Mar, doce mar", escreveu a artista na legenda da publicação.

O registro rapidamente recebeu diversos elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Perfeição", afirmou outra. "Tão maravilhosa", falou uma admiradora. "Sereia", comentou mais uma. "Explosão de beleza", escreveu um fã.

Confira a foto de Antonia Morais de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✞TONY MO✞ (@antoniamorais)

Morte do tio

Recentemente, Antonia Morais usou as redes sociais para se despedir de seu tio. Alexandre era irmão caçula de Orlando Morais, e enfrentava um câncer. Em sua conta no Instagram, a cantora publicou alguns cliques e fez questão de exaltar a força do tio na batalha contra a doença.

"Tio, você foi um herói. Hoje me despeço de você com lágrimas nos olhos e muita dor no coração, mas pra sempre lembrando das suas piadas, sua forma leve e otimista de levar a vida. Foi um ano intenso, onde a cada dia você nos mostrava sua força na luta contra o câncer e nos dava uma aula sobre como sobrevoar as dificuldades. Mesmo tudo estando cada vez mais difícil pra você, você fazia tudo parecer fácil", disse ela em um trecho da publicação.

