Filha de Gloria Pires e Orlando Morais lamenta morte do tio: ''Graças a Deus pude me despedir''

Antonia Morais, filha de Gloria Pires e Orlando Morais, presta linda homenagem ao tio, Alexandre, que enfrentava um câncer

A filha de Gloria Pires (59) e Orlando Morais (60), Antonia Morais (30) usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 19, para se despedir de seu tio.

Alexandre era irmão caçula de Orlando e enfrentava um câncer. Em sua conta no Instagram, a cantora publicou cliques e fez questão de exaltar a força do tio na batalha contra a doença.

"Tio, você foi um herói. Hoje me despeço de você com lágrimas nos olhos e muita dor no coração, mas pra sempre lembrando das suas piadas, sua forma leve e otimista de levar a vida. Foi um ano intenso, onde a cada dia você nos mostrava sua força na luta contra o câncer e nos dava uma aula sobre como sobrevoar as dificuldades. Mesmo tudo estando cada vez mais difícil pra você, você fazia tudo parecer fácil", começou escrevendo.

"Não acredito que nunca mais vou te ver, sentir seu cheirinho ou falar com você. Nunca vou me esquecer o dia que você fez uma sessão pesada de quimio, viajou de carros de Barretos até São Paulo só para assistir o meu show. Aquele show eu dediquei a você. Quando eu era criança você foi um pai pra mim. Sempre muito carinhoso, generoso e amigo", disse ainda.

Ao finalizar, Antonia agradeceu por ter conseguido se despedir do tio e contou que estava com ele no momento em que faleceu. "Graças a Deus pude me despedir de você. Foi difícil e será, mas você precisava descansar. Esses últimos dias foi complicado de assistir tudo que aconteceu, mas sei que fui agraciada por Deus por poder estar segurando sua mão antes da sua partida. Você vai fazer muita falta na nossa família e na nossa vida. Te amo pra sempre, meu titio leonino. Descanse em paz, meu Hércules."

Confira a homenagem de Antonia Morais para o tio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✞TONY MO✞ (@antoniamorais)

Antonia Morais e Cleo usam looks com transparência em noitada

As irmãs Cleo (40) e Antonia Morais esbanjaram estilo e elegância em uma noite juntas. Em uma rara aparição lado a lado, as duas mostraram sintonia no estilo fashion.

Cleo prestigiou o lançamento do novo clipe da irmã em uma festa na cidade de São Paulo e caprichou na escolha do look. As duas apostaram em looks pretos estilosos e com transparência. Antonia investiu em um vestido longo e de manga comprida, com transparência nos membros. Por sua vez, Cleo apareceu com saia com barra assimétrica, blusa de manga comprida com transparência e botas de cano alto.

