Cleo e Antonia Morais usam looks com transparência em noite especial

Cleo prestigia evento da irmã, Antonia Morais, e as duas apostam em looks pretos nada básicos e chamam a atenção

As irmãs Cleo (40) e Antonia Morais (30) esbanjaram estilo e elegância em uma noite juntas. Em uma rara aparição lado a lado, as duas mostraram sintonia no estilo fashion.

Cleo prestigiou o lançamento do novo clipe da irmã em uma festa na cidade de São Paulo e caprichou na escolha do look. As duas apostaram em looks pretos estilosos e com transparência.

Antonia investiu em um vestido longo e de manga comprida, com transparência nos membros. Por sua vez, Cleo apareceu com saia com barra assimétrica, blusa de manga comprida com transparência e botas de cano alto.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Cleo recebe homenagens dos pais em seu aniversário

Ao completar 40 anos de vida, Cleo recebeu mensagens especiais do pai, Fábio Jr, e também da mãe, Gloria Pires.

"Filhota! Hoje é o seu dia! 40 anos do meu primeiro presente. Te admiro demais e te amo muitão!!! Seja sempre feliz, filha! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre @cleo", declarou o cantor na legenda da publicação.

Gloria também parabenizou a filha. "@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou a artista.