Fábio Jr se declara no aniversário da filha, Cleo: "Meu primeiro presente"

Cleo completou 40 anos e ganhou uma linda homenagem do pai, o cantor Fábio Jr, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 17h32

Fábio Jr (68) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da filha mais velha, Cleo.

A atriz e cantora, fruto do relacionamento do artista com Gloria Pires (59), completou 40 anos neste domingo, 2, e ganhou uma homenagem especial do pai.

"Filhota! Hoje é o seu dia! 40 anos do meu primeiro presente. Te admiro demais e te amo muitão!!! Seja sempre feliz, filha! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre @cleo", declarou o cantor na legenda da publicação.

Além de Fábio Jr, Cleo também recebeu uma homenagem especial da mãe, Gloria Pires. A atriz recordou uma foto antiga em que a herdeira aparece criança, dando um selinho, e a parabenizou. "@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou a artista.

Confira a homenagem de Fábio Jr para a filha, Cleo:

