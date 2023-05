Carol Bresolin impressiona ao surgir com visual totalmente renovado; veja foto

Atriz, Carol Bresolin resolveu repaginar o visual e mostrou o resultado com exclusividade à CARAS Brasil

A atriz Carol Bresolin (30) surpreendeu os fãs ao falar em seu perfil oficial do Instagram que iria fazer uma grande mudança em seu cabelo. A também influenciadora digital publicou na manhã desta sexta-feira, 5, um vídeo gravado na última terça, 2, em que ela diz que fará uma grande transformação nos fios. O resultado pode ser conferido com exclusividade no site da CARAS Brasil.

A mudança foi feita na quarta-feira, 3, mas Carol Bresolin optou por mostrar a mudança apenas nesta sexta . Na rede social, a influenciadora fez mistério ao compartilhar, também em seus Stories, uma contagem regressiva para quando mostraria a mudança radical que resolveu fazer em seus fios de cabelo, antes loiros.

Agora, a influenciadora digital tem os fios castanhos escuros e também optou por alongar o cabelo, que antes estava cortado acima da altura do ombro. "Essa foi a maior transformação da minha vida", disse ela, no vídeo compartilhado na manhã desta sexta-feira, gravado no início da semana antes da mudança radical.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou ter recebido um convite para protagonizar um filme, e que pretendia equilibrar o novo desafio com o trabalho que já faz nas redes sociais. "Continuarei focando nas minhas redes sociais, sempre procurando levar ao meu público conteúdos divertidos e interessantes. Além disso, pretendo crescer também com minha própria marca."

CONFIRA O RESULTADO DA MUDANÇA DE CAROL BRESOLIN:

CONHEÇA A ATRIZ E YOUTUBER CAROL BRESOLIN

Nascida no Rio Grande do Sul, Carol hoje mora em São Paulo e comanda seu canal no YouTube, onde acumula mais de 2 milhões de inscritos, e seu perfil no Instagram, rede social em que possui mais de 5 milhões de seguidores e costuma compartilhar registros de sua rotina, além de vídeos com conteúdo cômico.

Mais recentemente, ela brilhou nas telas do cinema com o filme Desapega!, produção nacional estrelada por Gloria Pires (59) e Maísa Silva (20). No longa-metragem ela interpretava uma famosa blogueira e influenciadora digital que lutava contra a compra compulsiva, e decidia fazer um tratamento para a compulsão.