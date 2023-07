Julia Prado, de Reis, revela detalhes de pedido de casamento em viagem luxuosa pela Europa: 'Meu sonho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Julia Prado falou sobre conciliar gravações de Reis com noivado e revelou detalhes de pedido de casamento

Julia Prado, que está no ar em Reis como a personagem Afra, ficou noiva em uma viagem luxuosa pela Europa. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre conciliar as gravações da novela com o noivado e revelou detalhes de pedido de casamento: "Meu sonho".

"Meu sonho era conhecer Paris desde pequena. Não sei o motivo. É tão clichê, mas é verdade. Nunca tive condições de ir, daí quando comecei a ganhar o meu dinheiro, falei: 'Bom, agora eu vou!'. A gente organizou essa viagem e eu já imaginava, por estar em um relacionamento, que poderia acontecer um pedido. Fiquei louca com isso, falei: 'Gente, se ele não me pedir em casamento, nosso relacionamento vai entrar em crise, porque é o lugar dos meus sonhos, nossa primeira viagem para fora do país. Tem que ser lá!'", compartilhou a atriz de Reis.

"Ele me pediu em casamento no Palácio de Versalhes, foi super romântico. Ainda bem que ele pediu, se não, não sei o que seria de nós. Mas foi muito bom, a gente foi para a França, a Itália e a Grécia, então também foi uma vigem bem romântica", acrescentou Julia Prado .

Com uma série de vídeos curtos da viagem no Instagram, a atriz de Reis explicou que a gravação foi uma maneira de eternizar os momentos do casal: "Quem gravou foi meu noivo. Não preciso nem pedir que ele vai com a câmera e grava tudo. A gente gosta muito de gravar e editar, foi uma delícia. É uma recordação que fica para a vida. A gente conseguiu colocar um dia inteiro em um ou dois minutos".

Leia também: Michelle Martins, de Reis, desabafa sobre maternidade e carreira: "Privilegiada"

Para o casamento, que ainda deve acontecer esse ano, Julia Prado revelou alguns detalhes do planejamento da cerimônia: "Vem festão por aí. Não vai ser uma festa tão grande, mas vai ser no interior de São Paulo, em uma fazenda linda, para umas cem pessoas. Vou fazer tudo com muito carinho".