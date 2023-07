Michele Martins, de Reis, desabafa sobre maternidade e carreira: "Privilegiada"

Em entrevista à CARAS, Michelle Martins falou como tem sido a preparação para estrelar a série Reis, na Record TV

Depois de ficar longe da televisão por alguns anos, a atriz Michelle Martins está se desdobrando para conciliar a jornada de mãe e carreira profissional. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e falou como tem sido a preparação para entrar na nova temporada da série Reis, na Record TV.

"Tenho um marido que também é um pai maravilhoso e dividimos a tarefa conforme nossos horários, aliás sou privilegiada com minha rede de apoio, minha mãe também ajuda muito quando não conseguimos conciliar , nunca tive babá, então sou acostumada me virar nos 30 e gosto de levar e estar sempre presente qdo posso", contou ela.

Na nova passagem de tempo de Reis, Michelle será Maaca, que na atual temporada tem sido interpretada por Jakelyne Oliveira. Ainda se acostumando com a personagem, a artista revelou que teve contato com ex-miss para tentar alinhar alguns traços da esposa do rei Davi.

"A Jacke é uma amor e tá entregando uma linda Maaca, fizemos uma preparação juntas, a Maaca na oitava temporada já não é mais tão sarcástica e afrontosa, mas tive que treinar bastante a postura da Jacke, aliás brinco que minha postura jamais será a mesma", detalhou.

"É minha primeira novela bíblica, sempre fiz novelas contemporâneas, e essa já veio cheia de desafios, fazer uma personagem que já está no ar, entregar ela pro público numa passagem de tempo e com tantos dramas envolvidos, mas confesso que estou amando demais e tá sendo uma honra contracenar com Petronio que sou grande fã", declarou.

A atriz ainda elogiou os bastidores das filmagens, que tem ostentando um clima de muita celebração entre todo o elenco. "A Record é uma casa que te abraça, fazemos um bom período de preparação e isso vai estreitando a amizade, parece que já nos conhecemos faz tempo, eu tô amando ser mãe de dois adolescentes, o elenco é leve e divertido, amo as cenas de refeição no palácio onde estão grande parte do elenco, a gente sempre se diverte", contou.

ATRIZ E INFLUENCIADORA

Depois de dois anos de pandemia e muitas restrições, Michelle entrou para o grupo de artistas que decidiram apostar nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, o qual possui mais de 60 mil seguidores, a famosa tem explorado tudo o que a plataforma oferece e produzindo os mais diversos conteúdos.

Apesar da ótima desenvoltura e dos elogios dos seguidores, que adoram cada vídeo bem-humorado, Michelle conta que ainda tem um investimento básico na plataforma e gostaria de aprender muito mais.

"Confesso que meu lado influencer ainda preciso melhorar muito (risos)... é tudo muito orgânico e espontâneo, sem muito planejamento, produzo mais stories porque gosto de fazer vídeos do meu dia a dia , reels geralmente faço algo que me identifico de alguma forma e gera uma identificação com as pessoas, mas não tem grandes produções, edito do meu jeito", revelou.

Nos anos que ficou afastada da TV, a atriz também iniciou um novo projeto no Youtube. Ela faz parte do podcast Podgether, onde ao lado de Swellen Sauer entrevista famosos e fala sobre relacionamentos. Até então as duas já receberam nomes como Nany people, Alexandra Richter, Theodoro, Bárbara Heck, Mouhamed Hafound e Nego do Borel.

"Eu tinha acabado de gravar uma série e ia fazer uma nova turnê com Casar pra quê? que faço com Alessandro Anes e direção do Eri Johnson, exatamente no mês que chegou a pandemia, foi um baque não só pra mim, como pra todos nós de repente ficar parados e tentar se reinventar durante esse período, voltei aos palcos ano passado e início de 2022 estreei o podcast Podgether que faço com Swellen Sauer", contou.