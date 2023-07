Louise Clos, de Reis, defende personagem e aponta feminismo: "Sororidade"

Em entrevista à CARAS, a atriz Louise Clos comentou sobre seu trabalho na série Reis e como as atitudes de sua personagem têm gerando reflexões

Em seu primeiro trabalho na TV aberta, a atriz Louise Clos, que está no ar na série Reis, da Record TV, tem aproveitado a oportunidade para absorver tudo o que tem direito. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa afirmou que tem buscado entender sua personagem, a quem ela aponta ter algumas atitudes à frente do seu tempo. "Sororidade", disse ela.

" O que mais me chama atenção e motiva dar vida para ela com mais verdade, é a questão da sororidade. Acho que é o que a Damares pratica . A gente tem essa novela que é escrita pela Cristiane e existem várias outras personagens femininas. Mas o que me chama atenção na Damares, é que ela tem um papel muito importante de um conflito muito grande na história do rei Davi", comentou.

"Ela tá sempre está alí com o coração aberto e eu acredito muito nisso, enquanto união feminina. E foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos, por vir do Rio Grande do Sul, que é uma região mais conservadora", completou ela, que é formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Natural de Santa Maria, cidade do interior do Rio Grande do Sul, Louise tem morado nos últimos anos no Rio de Janeiro, lugar onde tem encontrado um lifestyle praiano. Nas redes sociais, ela costuma compartilhar cliques fashionistas e arrasadores, exibindo um visual bem diferente da produção da Record.

Questionada sobre como tem sido dar vida a uma personagem tão distante de sua realidade, ela garantiu que tem amado se ver em outro lugar. Além disso, tem aproveitado o trabalho, para conhecer ainda mais a cultura da época e detalhes da religião, a qual ainda não conhecia algumas informações.

"Tá sendo uma experiência muito bacana, porque a gente precisa transportar o público e dar essa veracidade para as pessoas que estão assistindo. Toda a questão da produção do cenário, caracterização e figurino. Na questão do texto bíblico, eu passei a estudar mais sobre essas histórias", declarou.

"Não sou uma pessoa que tem costume familiar de ler a bíblia, até frequento lugares religiosos, sou uma pessoa de muita fé, acho que isso tem muito a ver com minha personagem", revelou.

Para interpretar a Damares, a atriz precisou estudar bastante os costumes e ensinamentos da época, além de usar mega-hair: "Estou mudando o cabelo agora, então faz parte da preparação da personagem, é algo que eu nunca fiz. Também escureci a cor do cabelo e estou fazendo fono".

CARINHO NOS BASTIDORES

Entre uma gravação e outra, Louise garante que a troca entre os colegas de elenco é algo que faz a diferença durante o trabalho. Presente no núcleo principal da trama, ela se derreteu de elogios por Paloma Bernardi, Roger Gobeth e Marcos Winter.

" Eu e a Paloma nos unimos em um lugar muito real de parceria, dentro e fora de cena . Ela é uma pessoal incrível, extremamente generosa e aberta. Uma pessoa que já tem uma trajetória e reconhecimentos muito bonitos, e ela merece", declarou.

" Todos eles me abraçaram. Me sinto muito honrada e agradecida de ter caído nesse núcleo com o Roger Gobeth e o Marcos Winter, que são atores que eu cresci assistindo . Então, de fato, são pessoas que a gente admira. Eles me inspiram muito. Aprendo muito com eles", disse.

A famosa também elegeu Marcos Winter como um colega muito querido e que tem sido muito cuidadoso nas dicas. "O Marquinhos é um cara que está na televisão há muitos anos e estar com ele nos bastidores é uma aula. Então tudo que eu posso sugar e trocar, eu faço", afirmou.

Enquanto grava Reis, Louise tem se dividido com seu trabalho como diretora e produtora. Nos próximos meses ela estreará no teatro como um projeto que iniciou durante a pandemia. "Estou dirigindo dois espetáculos teatrais e um deles, que eu dirigi no formato online durante a pandemia, agora vai sair no presencial. Falo que eu jogo nas 11", brincou ela, que também estará no filme Jorge da Capadócia, que estreia em 2024.