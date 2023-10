Galã de Elas por Elas deixou interior da Bahia para alavancar carreira: "Muito estudo"

Em entrevista à CARAS Brasil, Luan Argollo revelou detalhes sobre trajetória até entrar para o elenco de Elas por Elas

Apontado como a nova aposta da TV Globo para os próximos anos, o ator Luan Argollo (26) tem celebrado as últimas conquistas em sua carreira. Nascido no interior da Bahia, o galã de Elas por Elas foi morar no Rio de Janeiro para tentar a vida como ator e acabou ganhando o tão sonhado destaque na televisão depois de alguns anos de muito estudo.

"Não cai aqui de paraquedas. Desde que saí da minha cidade para ir morar no Rio de Janeiro, foram sete anos de muito estudo, muitos não e renovações. Minha região é um berço de artistas. Ser baiano e ter Ilhéus nas minhas memórias, é um privilégio. Quero carregar minhas raízes para onde eu for, lá mora minha verdade", declarou.

Com algumas pequenas participações em produções da TV Globo como A Dona do Pedaço, Luan tem esperado para estrear de vez na telinha da emissora carioca desde 2019, quando foi escalado para viver o protagonista da última temporada de Malhação. No entanto, por conta da pandemia, a produção acabou sendo cancelada de vez.

Na época, Luan precisou dar uma pausa em seus planos e retornar para Ilhéus. Segundo o ator, foi um momento de amadurecimento. "Voltei para casa da minha mãe, trabalhei vendendo roupa, mas foi bom para passar um tempo com minha família que vejo pouco. Hoje, olhando para isso, vejo o quanto amadureci. As perdas vem com grandes lições e procuro aprender com elas, tenho muita fé", conta.

De volta ao estrelato, o baiano foi escalado para entrar em Elas por Elas, novela a qual interpreta Bruno, irmão gêmeo da Natália interpretada por Mariana Santos. O personagem tem comportamento abusivo e morre tragicamente, deixando um verdadeiro suspense sobre sua morte.

"Tô me divertindo muito na criação desse personagem tão intenso. Bruno é tóxico com todas “elas”, deixando em aberto quem o matou, pode ser qualquer uma. Estou me dedicando a esse trabalho com unhas e dentes", diz ele, que também já atuou em novelas da Rercord TV.

Com a estreia da trama, que nos próximos dias fará um mês no ar, ele já tem percebido uma certa repercussão de seu trabalho. "Ver as pessoas interagindo com o Bruno é um sinal que a magia está acontecendo. Sou muito grato de fazer parte dessa novela, onde estou aprendendo muito".

Quanto a torcida interna e externa para que ele ganhe ainda mais destaque dentro da emissora, Luan confessa que prefere ter os pés no chão. "Quero me concentrar no presente, no roteiro, na construção da personagem, fazer minha parte", argumenta.

"É assim que vou garantir meu futuro, sendo o melhor ator que consigo ser, são processos. É bom saber que estão me projetando para um futuro bem sucedido, sim. Isso é fruto de muita persistência e dedicação minha", finaliza o galã, que costuma usar as redes sociais para produzir conteúdo sobre sua rotina.