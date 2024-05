Camila Moura, ex de Lucas Buda, aposta em look ousado para evento

A influenciadora digital Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, caprichou na produção para curtir a gravação do novo DVD de Gloria Groove

Camila Moura, ex- mulher do Lucas Buda, do BBB 24, usou as redes sociais para mostrar o look que escolheu para curtir a noite.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou algumas fotos mostrando que apostou em uma megaprodução para assistir à gravação do novo DVD de Gloria Groove, o Serenata da GG. Para o evento, Camila surgiu usando um vestido longo vermelho, com um decote e uma fenda ousada.

"Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som! Estou pronta para curtir muito a Serenata da GG, @gloriagroove", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

As fotos postadas por Camila, contudo, dividiu opiniões. "Só eu achei feia essas fotos", questionou uma seguidora. "Não gostei da maquiagem, nem da roupa e nem as fotos. Não valorizou em nada. Já teve melhores", afirmou outra. "Amei o look", falou uma fã. "Belíssima", elogiou outra. "Nossa Betty Boop brasileira. Vai e arrasa mulher", comentou uma terceira.

Confira as fotos do look:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moura (@camilamoura225)

Ex de Lucas Buda desabafa após alta exposição com o BBB 24

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, do BBB 24, confessa que a alta exposição provocada pelo reality da TV Globo fez ela se preocupar mais ainda com sua saúde mental. Em entrevista à CARAS Brasil, a mais nova influenciadora revelou que está fazendo acompanhamento psicológico com especialista.

"Eu tenho cuidado bastante [da saúde mental] e sempre cuidei. Isso é uma das pautas que me interessa muito, que é o cuidado da saúde mental, a acessibilidade à saúde, porque é uma coisa que eu sempre tive cuidado há muitos anos", conta ela. "Eu faço tratamento com psicóloga, faço psiquiatra e trato a ansiedade. Eu faço o acompanhamento direitinho, não descuido nem um minuto, nem nos dias mais sombrios e difíceis eu descuidei da saúde mental, graças a Deus, sempre consegui ter acesso a esse tipo de cuidado, que a gente sabe que é muito caro no Brasil". Saiba mais!